ائتلاف أمان ومركز تطوير الإعلام يطلقان مساق التحقيقات الاستقصائية في قضايا الفساد

رام الله / سما /

أطلق الائتلاف من أجل النزاهة والمساءلة (أمان) بالشراكة مع مركز تطوير الإعلام في جامعة بيرزيت مساقالتحقيقات الاستقصائية في قضايا الفساد، بحضور مؤلفي المساق من الجامعات المختلفة، والمشاركين في تحكيمه ومراجعته، وعددا من الصحفيين/ات.

ومن المقرر أن يتم ادخال المساق في الخطط الدراسية لكي يتم تدريسه في الجامعات والكليات التي تدرس درجتي البكالوريوس والدبلوم في الصحافة والإعلام سواء في الضفة الغربية وقطاع غزة. علما أن جامعتي بيرزيت والنجاح قد بدأتا بتدريس هذا المساق في الفصل الأول للعام الاكاديمي 2021/2022.

وعبّر المدير التنفيذي لائتلاف أمان السيد عصام حج حسين في كامته التي القاها في الاحتفال الذي اقيم لهذه المناسبة امس في قاعة الهلال الاحمر بمدينة البيرة عن تقديره للجهود التي بذلت في تطوير المساق من خلال مجموعة من اساتذة الاعلام في جامعاتنا الفلسطينيةوبالشراكة مع جامعة بيرزيت. وأضاف أن أهمية المساق تنبع من كونه أداة الاعلام الرئيسية للقيام بدوره الرقابي على ادارة الشأن والمال العام، وإثارة قضايا الرأي العام، وما يشكله من مرجع معرفي جديد في قالب التحقيقات الاستقصائية المختصة بشؤون مكافحة الفساد، منوهاً أن التحقيق يعتبربلاغاً ودعوة لمباشرة التحقيق من قبل الجهات الرسمية.

كما دعا حسين بدوره الصحفيين والمحاضرين في الجامعات المختلفة للانضمام لشبكة اكاديميين ضد الفساد، والتي تهدف الى تعزيز دور التعليم في تعزيز النزاهة ومكافحة الفساد.

فيما رحب الاستاذ عماد الاصفر مدير مركز تطوير الإعلام في جامعة بيرزيت بالشراكة بين المركز وائتلاف أمان، الذي ساهم بإطلاق المساق الأول للصحافة الاستقصائية في فلسطين، مشيراً أنه المساق السادس الذي يضيفه المركز للعملية التدريسية والمتعلق بالاعلام.

كما أضاف الأصفر أن المساق يجيب على العديد من الأسئلة المتعلقة بالبيئة القانونية والمؤسساتية واساسيات اعداد التحقيقات الاستقصائية المرتبطة بقضايا الفساد،اضافة الى كيفية حماية الصحفي/ لنفسه/ا أثناء عملية إعداد التحقيق، وبالأخص في ظل عدم وجود قانون الحق في الوصول الى المعلومات، داعيا الحكومة الفلسطينية للوقوف عند مسؤولياتها، وتحقيق وعودها المتكررة بإقرار قانون الحق في الوصول الى المععلومات.

وأشار الباحث الرئيسي في ائتلاف أمان السيد جهاد حرب الى جائزة النزاهة ومكافحة الفساد عن أفضل تحقيق استقصائي، والتي يطلقها ائتلاف أمان سنويا، ويستمر باب الترشح والترشيح لها لنهاية شهر تشرين الأول/ أكتوبر 2021، وأضاف أن ائتلاف أمان يعمل بعدة مسارات لتشجيع الصحفيين الفلسطينيين على غوض غمار التحقيقات الاستقصائية في قضايا الفساد ودعمهم.

يذكر أن قائمة مؤلفي المساق تتكون من: د. سعيد شاهين- جامعة الخليل، د. ماجد تربان- جامعة الأقصى، د. حسن أبو حشيش- الجامعة الإسلامية، محمد رجوب- صحفي، صالح مشارقة- جامعة بيرزيت، عماد الأصفر وخالد سليم– مركز تطوير الإعلام، د. فريد أبو ظهير- جامعة النجاح، خلدون البرغوثي- صحفي، د. سعيد أبو معلا- الجامعة العربية الأمريكية. فيما شارك في تحكيم الكتاب كل من: د. نادر صالحة- جامعة القدس، علاء عياش- جامعة خضوري، د. أكرم البياري- جامعة الأزهر، د. محمد أبو الرب- جامعة بيرزيت.

ويتكون المساق من عشرة أسابيع، الأسبوع الأول: مدخل في الصحافة الاستقصائية، الأسبوع الثاني: منظومة النزاهة وقوانين مكافحة الفساد، الأسبوع الثالث: التحقيقات الاستقصائية وقضايا الفساد في فلسطين، الأسبوع الرابع: الثغرات والتسريبات والمبلغون وحماية الشهود، الأسبوع الخامس: بناء فرضية التحقيق الاستقصائي في قضايا الفساد، الأسبوع السادس: صياغة وتحرير التحقيق الاستقصائي في قضايا الفساد، الأسبوع السابع: مصادر المعلومات في التحقيقات الاستقصائية، الأسبوع الثامن: السلوك المهني والأخلاقيات في التحقيقات الاستقصائية، الأسبوع التاسع: الملتميديا والإنفوجراف واستخدامها في تحقيقات الفساد، الأسبوع العاشر: تحقيقات استقصائية محلية وعالمية في قضايا الفساد.