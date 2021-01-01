“العربية الامريكية” تنظم دورة عالمية حول الفحص السريري الموضوعي المنظم “OSCE”

جنين / سما /

نظمت الجامعة العربية الامريكية دورة عالمية متقدمة لكوادرها الطبية الاكاديمية حول الفحص السريري الموضوعي المنظم OSCE وهو الأول من نوعه في الجامعات الفلسطينية.

وتأتي الدورة في إطار سعيها للحصول على برنامج اعتماد الجودة الأكاديمي الأوروبي ADEE LEADER بهدف تحقيق رؤية الجامعة نحو التميز والعالمية، ورفع مستوى التعليم الأكاديمي، ليوازي بذلك الجامعات الدولية بشكل عام والأوروبية بشكل خاص.

ويقدم الدورة التي تستمر على مدار أربعة أيام مجموعة من الخبراء العالميين المختصين في هذا المجال من جامعة ليدز البريطانية عبر تقنية الفيديو كونفرنس، وتركز بشكل مكثف على الفحص السريري الموضوعي المنظم (OSCE) والذي هو عباره عن نهج عملي واقعي للتعلم، ونوع من الفحص الذي يستخدم غالبا في العلوم الصحية.

ويعتبر كذلك اختباراً لأداء وكفاءة المهارات السريرية في مجموعة من المهارات، حيث يواجه كل مرشح OSCE نفس المشكلة، ويطلب منه أداء نفس المهمة في نفس الإطار الزمني، وتتمثل المهام في كل محطة OSCE بمواقف سريرية واقعية، وتهدف هذه الاختبارات لتقييم قدرات الطالب على تطبيق المعرفة والمهارات السريرية عند مقابلة مريض على سبيل المثال، أو كتابة تقرير، أو التشاور مع زميل، وما إلى ذلك.

وتتيح OSCE تقييمًا موثوقاً لكفاءة المرشح، وتعد مناسبة للاستخدام في التقييمات عالية المخاطر على صحة وسلامة المريض، كما تستخدم على نطاق واسع في تقييمات البكالوريوس والدراسات العليا والترخيص.

وتناقش الدورة في أيامها الأولى عدة محاور أبرزها استعراض مقدمه عامة عن التقييم في الكليات الطبية مع التركيز على خصوصية الـ OSCE من حيث فوائده وتحدياته، وآليات تطبيق نهج عملي لإدخال OSCE في المنهاج، مع التعريف بالوضع القياسي وعلامات النجاح.