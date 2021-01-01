باحث في جامعة القدس يفوز بالمرتبة الأولى في جائزة المسروجي ‏‏2021 ‏

رام الله / سما /

حصد الأستاذ المشارك في كلية الصيدلة في جامعة القدس د. يوسف نجاجرة المركز الأول في مسابقة جائزة ‏المسروجي في دورتها الثانية 2021، عن مشروعه البحثي “تصميم عقلاني لمثبطات ثنائية لإنزيمات ‏ABL/JAK‏2 كعلاج لسرطانات الدم”،‎ ‎الذي اكتشف إثره عدد من المركبات جرى تصميمها وتحضيرها في ‏مختبر أبحاث الأدوية المضادة للسرطان في الجامعة.‏

وجاء الإعلان عن الفائزين في حفل أقامه المجلس الأعلى للإبداع والتميز، بحضور رئيس مجلس إدارة ‏شركة القدس للمستحضرات الطبية د. محمد المسروجي، ورئيس المجلس الأعلى للإبداع والتميز م. عدنان ‏سمارة، والرئيس التنفيذي للمجلس م. زياد طعمة، ومديرة دائرة التحفيز والاستكشاف م. رزان نصر، ولجنة ‏تقييم المشاريع المتقدمة للجائزة.‏‎

وقال د. يوسف نجاجرة، إن جامعة القدس وفرت له وفريقه من طلبة الماجستير مختلف الإمكانيات ‏العلمية والبحثية اللازمة للعمل على المشروع، كما هيأت للطاقم الظروف المساندة والدعم ‏والتشجيع على المستويات كافة.‏

ونوّه د. نجاجرة، المتخصص بالأدوية المضادة للسرطان، إلى أن المشروع يهدف إلى اكتشاف ‏وتطوير مركبات مستحدثة تعمل بآلية مختلفة عن الأدوية القائمة، وتصلح لأن تصبح أدوية ‏مضادة لمرض “اللوكيميا” وسرطانات الدم الأخرى، إذا ما تم تطويرها والعمل عليها، إذ أنه ‏مختص بالجزء الكيميائي الطبي، أما الاختبارات البيولوجية فتمت في مختبرات متخصصة في ‏أوروبا.‏

وأوضح حول العمل على المشروع “هدف البحث لاختبار مركبات مرشحة وتطويرها كعلاجات لسرطانات ‏الدم، وامتد المشروع عبر سنوات من العمل الدؤوب، عملنا خلالها على تصميم مجموعات من المركبات، ‏وتحضيرها، وتنقيتها، وتشخيصها، ومن ثم فحص فاعليتها على خلايا دم سرطانية مختلفة، نتاج هذا الجهد ‏كان اكتشاف بعض المركبات التي استطاعت وقف تكاثر الخلايا السرطانية، خاصة التي حدثت فيها ‏طفرات أدت إلى تزايد مقاومتها للعلاج”.‏

وتابع “أحد هذه المركبات المكتشفة في مختبر أبحاث الأدوية المضادة للسرطان – جامعة القدس، أبدى قدرة ‏مباشرة على التغلب على “المقاومة”، وخصوصًا إذا ما تم إعطاؤه ممزوجًا مع أدوية مقرة من هيئة الغذاء ‏والدواء الأمريكية”، مشيرًا إلى أن المشروع فتح نافذة من الأمل لتطوير علاجات مستحدثة لسرطانات الدم، ‏وهذا يقتضي الاستمرار في العمل البحثي بهدف نقل هذا المشروع إلى مستويات متقدمة من التجارب.

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وكان المجلس الأعلى للإبداع والتميز قد أعلن في نيسان 2021 عن فتح باب التقديم للمسابقة للباحثين في ‏المجالات الصحية بشكل عام، والطب والدواء بشكل خاص، وتم تقييم المشاريع المقدمة والبالغ عددها 28 ‏مشروعًا، تقدمت ثمانية مشاريع إلى المرحلة نصف النهائية، حيث عرض الباحثون مشاريعهم أمام اللجنة ‏لتتم التصفية لأفضل ثلاث بينهم. ‏

يشار إلى أن جائزة المسروجي تعقد للعام الثاني من خلال المجلس الأعلى للإبداع والتميز،‎ ‎وتهدف إلى دعم ‏الأفكار والمشاريع الإبداعية والبحوث العلمية التطبيقية في مجال الصناعات الدوائية.‏