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القائمة العربية الموحدة تهدد الحكومة الاسرائيلية..

الثلاثاء 19 أكتوبر 2021 04:41 م / بتوقيت القدس +2GMT
القائمة العربية الموحدة تهدد الحكومة الاسرائيلية..



القدس المحتلة / سما /

هددت القائمة العربية الموحدة في الكنيست الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، بتعطيل جدول أعمال أحزاب الائتلاف الحكومي الذي تعد القائمة أحد أحزابه، في حال لم يتم تنفيذ ما تم الاتفاق عليه عند تشكيله.

وأعلن وليد طه رئيس كتلة القائمة ورئيس لجنة الداخلية في الكنيست إلغاء جلستين للجنة كجزء من رد فعل على عدم إحضار قانون ربط البيوت العربية بالكهرباء الذي قدمته الموحدة للمصادقة عليه في الائتلاف هذا الأسبوع.

وقال طه “الائتلاف الحكومي رفض القانون أول مرة بحجة الاعتراض على طريقة تقديم القانون، وبعد مفاوضات مع أطراف الائتلاف توصلنا لصيغة مقبولة على الجميع، ولا نرى أي سبب لتأجيل إحضار القانون للتصويت عليه هذا الأسبوع”.

وأضاف “مصلحة مجتمعنا العربي أولًا إما ربط البيوت العربية بالكهرباء وإما تعطيل جدول أعمال الائتلاف الحكومي بالكامل حتى إيجاد حل”.

وأكد أن الموحدة ستضع جميع مطالب وقضايا المجتمع العربي على الطاولة الآن.

#القائمة العربية الموحدة #الكنيست الإسرائيلي #اسرائيل #المجتمع العربي #فلسطينيو الداخل #اراضي 48

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