جسر عسكري "دولي" فوق إسرائيل ضد سوريا وإيران

القدس المحتلة / سما /

انطلقت في إسرائيل، الاثنين، مناورات "العلم الأزرق" الدولية، المقامة في قاعدة "عوفدا" الجوية بمشاركة 7 قوات جوية من مختلف أنحاء العالم.

وتعتبر تدريبات "العلم الأزرق" الحالية من أكبر التدريبات الجوية المقامة في إسرائيل وأكثرها تقدمًا على الإطلاق.

وبحسب موقع "جورساليم بوست"، فإن الهدف من التمرين هو تعزيز التعاون الدولي الاستراتيجي من خلال التعلم المشترك لدمج طائرات الجيل الرابع والخامس في سيناريوهات تشغيلية معقدة، مع التركيز على توسيع وتعزيز القدرات التشغيلية للقوات المشاركة.

ويوفر التمرين فرصة للقيام برحلات جوية تكتيكية مشتركة ضد مجموعة متنوعة من التهديدات الافتراضية باستخدام التكنولوجيا المتقدمة.

وتشير المصادر إلى أن القوات المشاركة ستنفذ تدريبات قتال "جو – جو" و"جو – أرض"، وتهديدات لـصواريخ "أرض – جو" متقدمة من نوع "سام" (SAM)، بالإضافة إلى سيناريوهات تشغيلية مختلفة على أراضي العدو الافتراضي.

وتشارك في تدريبات هذا العام، كل من ألمانيا وإيطاليا وبريطانيا وفرنسا والهند وأمريكا، وتعتبر هذه هي المرة الأولى التي يتم فيها نشر سرب مقاتل بريطاني في إسرائيل منذ تأسيسها، بالإضافة إلى أول انتشار على الإطلاق لسرب مقاتلات هندية من طراز "ميراج" وأول انتشار لسرب مقاتلات فرنسية من طراز "رافال" في اسرائيل، بحسب "idf".

ونفذت الطائرات، في اليوم الأول، جسرا جويا فخريا حيث تم رسم العلم الإسرائيلي والألماني في السماء باستخدام الطائرات المقاتلة.

وقال قائد سلاح الجو الإسرائيلي، الجنرال عميكام نوركين: "نحن نعيش في منطقة معقدة للغاية، والتهديدات التي تتعرض لها دولة إسرائيل من قطاع غزة ولبنان وسوريا وإيران في تزايد مستمر".

وتابع الضابط الإسرائيلي: "إجراء تمرين دولي في الواقع الحالي، ذو أهمية استراتيجية قصوى وله تأثير كبير على سلاح الجو الإسرائيلي وجيش الدفاع الإسرائيلي ودولة إسرائيل. يعد هذا التمرين رائدًا من حيث التكنولوجيا وجودة التدريب وعدد الدول المشاركة. إنه يوضح الشراكة والرابطة القوية بين القوات الجوية للبلاد (المشاركة) ويعمل كنقطة انطلاق نحو التعاون الإقليمي والدولي".