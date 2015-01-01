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إسرائيل وأمريكا والهند والإمارات يعتزمون إقامة منتدى للتعاون الاقتصادي

الثلاثاء 19 أكتوبر 2021 04:17 م / بتوقيت القدس +2GMT
إسرائيل وأمريكا والهند والإمارات يعتزمون إقامة منتدى للتعاون الاقتصادي



القدس المحتلة / سما /

قرر وزراء خارجية إسرائيل والولايات المتحدة الأمريكية والهند والإمارات، خلال اجتماع افتراضي عبر تقنية "زووم"، أمس الإثنين، إقامة منتدى رباعي للتعاون الاقتصادي، كما بحثوا إمكانيات البنية التحتية المشتركة في مجالات النقل والتكنولوجيا والسلامة البحرية والاقتصاد والتجارة.

وبحسب قناة "i24 news" الإسرائيلية، قال وزير الخارجية الإسرائيلي يائير لابيد: إن "هناك مجموعة فريدة من المهارات والمعارف والخبرات التي يمكن استخدامها لإنشاء الشبكة التي نريد وضعها في مكانها".

وأضاف: "أعتقد أن الكلمة الأكثر ملاءمة هنا هي التآزر، لأن هذا ما سنحاول خلقه من هذا المنتدى، وهو التآزر الذي سيساعدنا على العمل معًا"، وفق تعبيره.

كما تقرر أن يقوم كل وزير بتعيين مسؤول كبير في فريق عمل مشترك يقوم بصياغة خيارات للتعاون في مختلف المجالات.

ومن المتوقع أيضًا أن يعقد الوزراء الأربعة اجتماعًا في "إكسبو دبي 2020" في الأشهر المقبلة.

#اسرائيل #الولايات المتحدة #الامارات

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