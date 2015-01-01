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بعد إغلاقها لساعات... الجيش الإسرائيلي يعيد فتح طرق ومواقع بمحاذاة قطاع غزة

الثلاثاء 19 أكتوبر 2021 04:14 م / بتوقيت القدس +2GMT
بعد إغلاقها لساعات... الجيش الإسرائيلي يعيد فتح طرق ومواقع بمحاذاة قطاع غزة



القدس المحتلة / سما /

قال الجيش الإسرائيلي في بيان بعد ظهر اليوم، الثلاثاء، إنه "تقرر فتح الطرق والمواقع المحاذية للسياج الأمني في قطاع غزة، التي أغلقت في وقت سابق من اليوم. والجبهة الداخلية في البلدات في مجرى حياة اعتيادي كامل".

وكان قد أعلن الجيش الإسرائيلي، في وقت سابق من اليوم، عن إغلاق طرق ومواقع في "غلاف غزة" ومحاذية للسياج الأمني المحيط بقطاع غزة. وقال في بيان إن هذه الخطوة تأتي في أعقاب تقييم للوضع.

وذكرت الإذاعة العامة الإسرائيلية "كان" أن قرار الجيش الإسرائيلي جاء في اعقاب تخوف من إطلاق نيران قناصة من قطاع غزة.

ونقلت "كان" عن مصدر أمني إسرائيلي قوله إنه "في أعقاب إنذارات وعزم ناشطين إرهابيين تنفيذ عملية في منطقة السياج، تقرر إغلاق طرق ومواقع من أجل منع وصول مواطنين".

وجاء في بيان الجيش الإسرائيلي أنه تم منع الدخول إلى المواقع التالية: النصب التذكاري "السهم الأسود"، "غفعات هبعمونيم"، "غفعات نزميت"، "غان هنوفليم" و"الفارس الوحيد".

واضاف بيان الجيش الإسرائيلي أن "لا توجد تعليمات خاصة للجبهة الداخلية للبلدات المحاذية لجدار القطاع".

وخلال لقاء مع وفد من حركة حماس بقيادة رئيسها في القطاع، يحيى السنوار، أعلن رئيس اللجنة القطرية لإعادة إعمار قطاع غزة، السفير محمد العمادي، مساء أمس، عن "جهود كبيرة" تبذلها الدوحة لضمان تثبيت وقف إطلاق النار بين فصائل المقاومة الفلسطينية في قطاع غزة وسلطات الاحتلال الإسرائيلية.

#الجيش الإسرائيلي #اسرائيل #غلاف غزة #حدود غزة #قطاع غزة

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