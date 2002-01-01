نادي الأسير: الأسير ناصر ابو حميد يخضع اليوم لعملية جراحية معقدة تستمر لساعات

رام الله / سما /

أكد نادي الأسير أن الأسير ناصر أبو حميد (49 عامًا)، سيخضع اليوم الثلاثاء، لعملية جراحية معقدة تستمر لساعات في مستشفى "برزلاي" وفقًا للمعلومات المتوفرة، وذلك لاستئصال ورم على الرئة.

وأوضح نادي الأسير، في بيان له، أنّ الأسير أبو حميد يواجه تفاقمًا خطيًرا في وضعه الصحيّ، ساهمت به مماطلة إدارة سجون الاحتلال في نقله إلى المستشفى.

وذكر نادي الأسير أنّ الوضع الصحي للأسير أبو حميد بدأ بالتدهور بشكل واضح منذ شهر آب/أغسطس الماضي، حيث بدأ يعاني اوجاعًا في صدره إلى أنّ تبين أنه مصاب بورم على الرئة.

وكان الأسرى في سجن "عسقلان" نفّذوا الأسبوع الماضي خطوات احتجاجية منها إغلاق القسم، للمطالبة بنقل الأسير أبو حميد إلى المستشفى، حتى نقل مجددًا لإجراء العملية الجراحية التي كانت مقررة.

يُشار إلى أنّ أبو حميد من مخيم الأمعري، وهو من بين خمسة أشقاء يواجهون الحكم مدى الحياة في سجون الاحتلال، وكان الاحتلال اعتقل أربعة منهم عام 2002 وهم: نصر، وناصر، وشريف، ومحمد، إضافة إلى شقيقهم إسلام الذي اُعتقل عام 2018، ولهم شقيق سادس شهيد وهو عبد المنعم أبو حميد، كما أن بقية العائلة تعرضت للاعتقال، وحرمت والدتهم من زيارتهم لسنوات، وفقدوا والدهم خلال سنوات اعتقالهم. كما تعرض منزل العائلة للهدم خمس مرات، كان آخرها عام 2019.