  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

نادي الأسير: الأسير ناصر ابو حميد يخضع اليوم لعملية جراحية معقدة تستمر لساعات

الثلاثاء 19 أكتوبر 2021 04:03 م / بتوقيت القدس +2GMT
نادي الأسير: الأسير ناصر ابو حميد يخضع اليوم لعملية جراحية معقدة تستمر لساعات



رام الله / سما /

 أكد نادي الأسير أن الأسير ناصر أبو حميد (49 عامًا)، سيخضع اليوم الثلاثاء، لعملية جراحية معقدة تستمر لساعات في مستشفى "برزلاي" وفقًا للمعلومات المتوفرة، وذلك لاستئصال ورم على الرئة.

وأوضح نادي الأسير، في بيان له، أنّ الأسير أبو حميد يواجه تفاقمًا خطيًرا في وضعه الصحيّ، ساهمت به مماطلة إدارة سجون الاحتلال في نقله إلى المستشفى.

وذكر نادي الأسير أنّ الوضع الصحي للأسير أبو حميد بدأ بالتدهور بشكل واضح منذ شهر آب/أغسطس الماضي، حيث بدأ يعاني اوجاعًا في صدره إلى أنّ تبين أنه مصاب بورم على الرئة.

وكان الأسرى في سجن "عسقلان" نفّذوا الأسبوع الماضي خطوات احتجاجية منها إغلاق القسم، للمطالبة بنقل الأسير أبو حميد إلى المستشفى، حتى نقل مجددًا لإجراء العملية الجراحية التي كانت مقررة.

يُشار إلى أنّ أبو حميد من مخيم الأمعري، وهو من بين خمسة أشقاء يواجهون الحكم مدى الحياة في سجون الاحتلال، وكان الاحتلال اعتقل أربعة منهم عام 2002 وهم: نصر، وناصر، وشريف، ومحمد، إضافة إلى شقيقهم إسلام الذي اُعتقل عام 2018، ولهم شقيق سادس شهيد وهو عبد المنعم أبو حميد، كما أن بقية العائلة تعرضت للاعتقال، وحرمت والدتهم من زيارتهم لسنوات، وفقدوا والدهم خلال سنوات اعتقالهم. كما تعرض منزل العائلة للهدم خمس مرات، كان آخرها عام 2019.

#الأسير ناصر أبو حميد #الاسرى الفلسطينيين #السجون الاسرائيلية

الأكثر قراءة اليوم

نصر الله يكشف عدد مقاتلي "حزب الله" المدربين والمسلحين

مصدر في المقاومة : صفقة جديدة للأسرى مجرد مسألة وقت

مهندس الفرار من “جلبوع” : إذا كانت مريم البتول خانت فإن أهلنا بالناصرة خانوا

هزة أرضية تضرب البحر المتوسط يشعر بها سكان فلسطين

إسرائيل تجري اتصالات مع جزر القمر لإقامة علاقات دبلوماسية.. وفريج: 4 دول قد تنضم للتطبيع

السعودية تعلن القبض على مقيم فلسطيني بتهمة "المس بالأمن الوطني" (فيديو)

صحيفة “إسرائيل اليوم”: حزب الله في ورطة!

الأخبار الرئيسية

اولمرت

أولمرت يهاجم نتنياهو: بهذه الطريقة يجب أن تتعامل إسرائيل مع ملف الجنود الأسرى

الرئيس

تفاصيل اجتماع الرئيس مع وزيرة خارجية السويد: ضرورة تحقيق الوحدة الوطنية والتهدئة الشاملة مع الاحتلال

غلاف غزة

الاحتلال يقرر إغلاق عددًا من المواقع والطرق في غلاف غزة وصحيفة تكشف السبب..

الصحة: 9 وفيات و674 اصابة جديدة بفيروس كورونا و675 حالة تعافٍ في فلسطين

هوية

لأول مرة .. السماح للسلطة بتسجيل 4 آلاف فلسطيني من غزة والضفة ضمن سجلها المدني

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية