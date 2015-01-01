رئاسة اتحادات العاملين بالأونروا تحذر من وضع الموظفين بإجازة استثنائية دون راتب

غزة/ سما /

حذرت رئاسة المؤتمر العام لاتحادات العاملين في وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) اليوم الثلاثاء، من الإقدام على وضع الموظفين في كافة مناطق العمليات بإجازة استثنائية دون راتب بسبب العجز المالي القائم.

واعتبرت رئاسة المؤتمر في بيان لها، أن اتخاذ هذا القرار يعد حربًا على الموظفين واللاجئين في كل مكان، معبرةً عن رفضها للإجراءات التقشفية التي أعلن عنها المفوض العام مؤخرًا وخاصةً فيما يتعلق بتجميد الموظفين.

وأكدت رئاسة المؤتمر أن “أونروا” نشأت لتحقيق أهدافها السامية في الإغاثة والتشغيل فلا ينبغي تعطيل أي خدمة والزج باللاجئين إلى الجمعيات الخيرية ومؤسسات التنمية الاجتماعية المختلفة في كافة المواقع وخاصة أنهم يعيشون في مناطق عمليات ودول مضيفة تعاني من ضغوطات اقتصادية ولا بد أن تكون الأولوية في التعيين لأبناء اللاجئين.

ولفتت إلى أن المؤتمر ما زال ينتظر الرد النهائي من إدارة الوكالة حول مطالبه في مؤتمر عمان الأخير بعد انتهاء مدة الشهر.

وأكدت أن رواتب الموظفين خط أحمر ولا يجوز العبث به سواء بالتجزئة أو التأخير، فهي حق مكتسب غير قابل للمساومة أو المناورة.

وأضافت أن “توفير الأموال اللازمة لتسيير عمل (الأونروا) مسؤولية الدول المانحة والمجتمع الدولي، وأن العلاوة السنوية أمر مستحق ويجب صرفها قبل نهاية العام الحالي وبأثر رجعي لكافة الموظفين بمختلف توجهاتهم وفئاتهم”.

ودعت حكومات الدول المضيفة إلى ممارسة دورها في الضغط على إدارة الأونروا للعدول عن قراراتها المجحفة بحق الموظفين واللاجئين جميعًا في كل مكان.