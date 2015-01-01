الصحة: 9 وفيات و674 اصابة جديدة بفيروس كورونا و675 حالة تعافٍ في فلسطين

رام الله / سما /

أعلنت وزيرة الصحة د. مي الكيلة، اليوم الثلاثاء، أن نسبة التعافي من فيروس كورونا في فلسطين بلغت 96.3% فيما بلغت نسبة الإصابات النشطة 2.7% ونسبة الوفيات 1% من مجمل الإصابات.

وأشارت الوزيرة إلى أن الإصابات الجديدة سجلت على النحو التالي: "ضواحي القدس 14، طوباس 7، جنين 21، رام الله والبيرة 32، أريحا والأغوار 8، الخليل 32، بيت لحم 13، قلقيلية 4، نابلس 17، طولكرم 5، سلفيت 2، قطاع غزة 519".

وأضافت الكيلة أن حالات التعافي الجديدة توزعت حسب التالي: "ضواحي القدس 10، طوباس 5، جنين 63، رام الله والبيرة 40، أريحا والأغوار 16، الخليل 23، بيت لحم 23، قلقيلية 7، نابلس 37، طولكرم 5، سلفيت 16، قطاع غزة 430".

وسجلت 3 حالات وفاة نتيجة الإصابة بالفيروس في قطاع غزة، 3 حالات في جنين، 3 حالات في نابلس.

ولفتت وزيرة الصحة إلى وجود 57 مريضاً في غرف العناية المكثفة، فيما يُعالج في مراكز وأقسام كورونا في المستشفيات في الضفة 117 مريضا، بينهم 10 مرضى على أجهزة التنفس الاصطناعي.