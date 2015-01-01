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عشرات أوامر الإخلاء لمحال تجارية في الطيبة وقلنسوة

الثلاثاء 19 أكتوبر 2021 01:33 م / بتوقيت القدس +2GMT
عشرات أوامر الإخلاء لمحال تجارية في الطيبة وقلنسوة



الداخل المحتل / سما /

أصدرت "اللجنة اللوائية للتنظيم والبناء" الاسرائيلية أوامر إخلاء لعشرات المحال التجارية في مدينتي الطيبة وقلنسوة بأراضي عام 48، بذريعة البناء على أراض معرفة بأنها غير صناعية.

وبحسب ما أورده موقع "عرب 48"، تسلم 30 صاحب محل تجاري على الأقل، من الطيبة وقلنسوة، أوامر إخلاء حتى 30 يوما، وإلا سيتم تغريم كل صاحب محل بمبلغ قدره 600 ألف شيقل، وفقا للجنة.

وأكد أصحاب محال تجارية مستهدفة، أن أوامر الإخلاء هذه تعتبر كارثة وأن مئات العائلات تعتاش منها والمس والإضرار بها سيدفعها إلى سوق البطالة، وستتسبب بكارثة اقتصادية على المنطقة كلها .

#الإخلاء #قلنسوة #الطيبة

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