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بيان الجيش يسبب ذعر لدى سكان الغلاف

الاحتلال يقرر إغلاق عددًا من المواقع والطرق في غلاف غزة وصحيفة تكشف السبب..

الثلاثاء 19 أكتوبر 2021 01:23 م / بتوقيت القدس +2GMT
الاحتلال يقرر إغلاق عددًا من المواقع والطرق في غلاف غزة وصحيفة تكشف السبب..



غزة / سما /

قال المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي: إنه "بناء على تقييم للوضع، قرر الجيش إغلاق عدد من المواقع والتقاطعات بالقرب من السياج الحدودي مع قطاع غزة".

وأضاف المتحدث باسم جيش الاحتلال: "حتى الآن لا تعليمات خاصة للجبهة الداخلية في المستوطنات القريبة من السياج في قطاع غزة".

بدورها، كشفت صحيفة "يديعوت أحرونوت" أسباب هذا القرار، وقالت إن سبب إغلاق المواقع والطرق في غلاف غزة هو مخاوف من نيران مضادة للدروع أو قناصة - بحسب مصادر أمنية في غلاف غزة.

وأفادت صحيفة يديعوت أحرونوت العبرية  بأن إعلان المتحدث باسم الجيش عن الإغلاقات قرب غزة تسبب بحالة من الذعر في المستوطنات المحيطة بقطاع غزة، مؤكدةً أن غموض البيان لا يؤدي إلا إلى زيادة الذعر.

#جيش الاحتلال #غزة #الحدود

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