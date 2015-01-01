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ما المميز في ساعة آبل الجديدة؟ فيديو

الثلاثاء 19 أكتوبر 2021 01:16 م / بتوقيت القدس +2GMT
ما المميز في ساعة آبل الجديدة؟ فيديو



وكالات / سما /

بدأت آبل بطرح Watch 7 الجديدة التي جهزتها بالعديد من التقنيات التي تميزها عن ساعاتها الذكية السابقة.

وتتميز Apple Watch 7 بهيكل مقاوم للماء والغبار، وشاشة أكبر حجما من شاشات ساعات Apple Watch السابقة، فضلا عن أن ميزة Always On Display أصبحت أكثر تطورا وصممت لتستهلك الشاشة أقل قدر من الطاقة لإطالة عمر البطارية.

وحصلت الساعة الجديدة على ميزة أمان لحماية البيانات عبر رمز سري، إذ يمكن للمستخدم تفعيلها او إيقافها عبر إعدادات رمز المرور في ساعته.

 

وما يميز هذه الساعة عن منتجات Apple Watch السابقة أيضا هو الإمكانيات الموسعة التي باتت متاحة للمستخدم لاختيار طريقة عرض التطبيقات على الشاشة، فضلا عن أنها حصلت على ميزات مطورة للشحن السريع للبطارية، إذ بات بإمكان المستخدم استعمال أي شاحن يملك منفذ USB C للشحن.

وزودت Apple Watch 7 الجديدة أيضا بميزة "تتبع السقوط" التي تعتبر ميزة عملية قد تنقذ أرواح العديد من المستخدمين في الحالات الطارئة أو عند تعرضهم للحوادث.

كما دعمتها آبل بميزات Find My التي تمكن المستخدم من الاعتماد على ساعته للعثور على هاتفه أو أجهزته الأخرى المتصلة مع أجهزة AirTag.

 
#ساعة آبل #ساعة ذكية #Apple Watch 7 #الشاشة #التطبيقات

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