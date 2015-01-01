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نصر الله لـ"القوات اللبنانية" وجعجع : لا تخطئوا الحساب وتأدبوا

الثلاثاء 19 أكتوبر 2021 12:42 م / بتوقيت القدس +2GMT
نصر الله لـ"القوات اللبنانية" وجعجع : لا تخطئوا الحساب وتأدبوا



وكالات

وجه أمين عام "حزب الله" اللبناني، حسن نصر الله، رسالة إلى حزب "القوات اللبنانية" ورئيسه، سمير جعجع، على خلفية أحداث الطيونة الأخيرة، مشيرا إلى أنه يتوجب عليهم أن "يتأدبوا".

و قال حسن نصر الله: "نحن لسنا ضعفاء، ولكن لدينا أخلاق وقيم، وأقول لحزب القوات ورئيسه لا تخطئوا الحساب وتأدبوا".

ووجه نصر الله حديثه إلى جعجع قائلا: "عناصر حزب الله بهيكله العسكري مدربون ومجهزون ولديهم تجارب، وإذا أشير لهم أن يحملوا على الجبال لأزالوها، وعددهم 100 ألف مقاتل..مع مين بدك تعمل حرب أهلية أو اقتتال داخلي؟"

وأضاف أمين عام "حزب الله" مخاطبا جعجع: "أنت عم تحسب غلط متل ما حسبت غلط بكل حروبك وطلعت خاسر، ما إجا يوم من 1982 وكان حزب الله فيه قوي متل اليوم بحسابات الإقليم والمنطقة.. أنت غلطان مئة بالمئة".

وقال: "نحن لسنا ضعفاء ولكن لدينا أخلاق وقيم، وأقول لحزب القوات ورئيسه لا تخطئوا الحساب وتأدبوا"، موجها نصيحة إلى "القوات اللبنانية" ورئيسه بـ"التخلي نهائيا عن فكرة الاقتتال الداخلي والحرب الأهلية".

وأكمل: "أي عمل يؤدي إلى اقتتال لازم يشيلو من راسو لأنو عم يحسب غلط".

وقتل 7 أشخاص على الأقل خلال اضطرابات مسلحة في منطقة الطيونة شهدتها العاصمة اللبنانية بيروت يوم الخميس الماضي، وصفتها السلطات بأنها هجوم على متظاهرين كانوا متجهين للمشاركة في احتجاج دعا له "حزب الله" وحركة "أمل" للمطالبة بعزل قاضي التحقيقات في انفجار مرفأ بيروت.

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