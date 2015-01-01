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يونس يشرف على تدريبات منتخب الشباب في غزة

الثلاثاء 19 أكتوبر 2021 12:38 م / بتوقيت القدس +2GMT
يونس يشرف على تدريبات منتخب الشباب في غزة



غزة / سما /

باشر المنتخب الوطني للشباب تدريباته الأسبوعية على ملعب الدرة استعدادا للمشاركة في بطولة غرب آسيا والمقرر إقامتها في مدينة أربيل العراقية في الحادي والعشرين من نوفمبر المقبل.

وحضر التدريب الكابتن حسام يونس المدير الفني للمنتخب ومساعده الكابتن حسام النجار، والكابتن عنان صالح مدرب حراس المنتخبات الوطنية بالاتحاد، الكابتن صائب جندية مقرر لجنة المنتخبات.

وحرص الجهاز الفني للمنتخب على تنفيذ بعض التدريبات الخاصة، وخاض اللاعبين تقسيمة على 3 مراحل للوقوف على مستويات جميع اللاعبين.

ويواصل المتتخب تدريباته خلال الأيام المقبلة، حيث يسعى الجهاز الفني بقيادة الكابتن حسام يونس لمتابعة جميع اللاعبين من أجل اختيار أفضل العناصر للانضمام إلى قائمة المنتخب.

وقال الكابتن حسام يونس ان زيارته إلى المحافظات الجنوبية تأتي في إطار توجيهات سيادة الفريق جبريل الرجوب رئيس الاتحاد الفلسطيني لكرة القدم من أجل متابعة اللاعبين على صعيد الوطن.

وأكد الكابتن يونس أن باب المنتخب مفتوح أمام الجميع ومن يثبت قدراته وإمكانياته سيتواجد في القائمة النهائية لخوض البطولة الآسيوية.

ويستأنف المنتخب تدريباته يوم غداً الثلاثاء صباحاً ومساءا، من أجل إتاحة الفرصة أمام جميع اللاعبين.

#غزة #حسام يونس

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