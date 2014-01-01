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رقم ضخم.. نادي الأهلي يكشف عن ميزانيته في 2021

الثلاثاء 19 أكتوبر 2021 12:36 م / بتوقيت القدس +2GMT
رقم ضخم.. نادي الأهلي يكشف عن ميزانيته في 2021



القاهرة / سما /

كشف محمود الخطيب، رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي المصري، عن حجم ميزانية القلعة الحمراء للعام الحالي 2021.

واستعرض الخطيب خلال المؤتمر العام ‏العديد من الإنجازات التي تحققت على مدى السنوات الأربع الماضية، كما أشار إلى اهتمام المجلس بتأسيس شركات باسم النادي الأهلي كنوع من أنواع الاستثمار ولتنمية موارد النادي.

وقال: "شركة الكرة تمثل مستقبلا استثماريا كبيرا للأهلي، بالإضافة إلى الدور الكبير الذي ستلعبه أيضا شركة الأهلي للخدمات الرياضية، وكذلك شركة المنشآت الرياضية".

وأكمل: ميزانية الأهلي في عام 2014 كانت 331 مليون جنيه، لترتفع إلى 572 مليون جنيه في العام التالي، وبعدها تصاعدت تدريجيا لتصل في 2018 إلى 1.294 مليار جنيه، وفي العام التالي ارتفعت إلى 2.277 مليار جنيه، ووصلت ذروتها في 2021 لتبلغ 2.539 مليار جنيه.

ولفت إلى أن تدشين شركات النادي الأهلي يبقى من أهم فقرات برنامج عائلة الأهلي، الذي سبق أن تم الإعلان عنه والشروع في تنفيذه بنجاح على أرض الواقع.

وقال الخطيب إن تدشين الشركات الثلاث يصب في النهاية في صالح ميزانية النادي الأهلي، التي شهدت تطورا ملموسا على أرض الواقع لتحقيق الخدمات الاجتماعية.

#النادي الأهلي #القلعة الحمراء #محمود الخطيب

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