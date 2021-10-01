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شاهد.. افتتاح دورة المدربين "B" في غزة

الثلاثاء 19 أكتوبر 2021 12:33 م / بتوقيت القدس +2GMT
شاهد.. افتتاح دورة المدربين "B" في غزة



غزة / سما /

افتتح الاتحاد الفلسطيني لكرة القدم في قطاع غزة, الاثنين, دورة المدربين المستوى الثاني "B", بالتعاون مع الاتحاد الآسيوي لكرة القدم.

وتجري فعاليات الدورة في قاعة وملعب فلسطين بغزة خلال الفترة من 17-29 أكتوبر الجاري, بمشاركة 24 مدربا, وبإشراف المحاضر محمود زقوت ومساعديه عماد هاشم ومحمد أبو عيطة.

وحضر افتتاح الدورة إبراهيم أبو سليم نائب رئيس اتحاد الكرة، وعبد السلام هنية مساعد الأمين العام للمجلس الأعلى للشباب والرياضة، وعبد الناصر بركات مدير الدائرة الفنية بالاتحاد والمشرف على الدورة، وحسام يونس مدير دائرة التعليم في الدائرة الفنية، وعنان صالح منسق الدورات التدريبية.

وأكد أبو سليم أن هذه الدورة مهمة بالنسبة للمدربين الذين يطمحون للوصول لأعلى الشهادات التدريبية, متمنيا لهم التوفيق في مسيرتهم الكروية.

وأشاد بالعلاقة التكاملية التي تجمع أعضاء الدائرة الفنية بالاتحاد في شقي الوطن "غزة والضفة", ما يعكس حرص واهتمام الاتحاد بتطوير قدرات المدربين.

وشكر عبد السلام هنية على جهوده الكبيرة في تذليل كافة العقبات وتوفير المنشآت الرياضية من أجل إنجاح الدورات التدريبية.

من جانبه, رحّب هنية بوفد الدائرة الفنية القادمة من الضفة المحتلة، مبينا أن المجلس الأعلى للشباب والرياضة بمنشآته ومقراته جاهز لاحتضان كافة الأنشطة والفعاليات الرياضية والدورات التدريبية التي يقيمها اتحاد الكرة.

أما بركات, فأكد أن المنهج المعتمد في دورة المدربين فلسطيني, مشيرا إلى أنه سعيد بالتواجد في غزة خلال الفترة الجارية.

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#غزة #دورة المدربين #الاتحاد الاوروبي

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