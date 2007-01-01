لأول مرة .. السماح للسلطة بتسجيل 4 آلاف فلسطيني من غزة والضفة ضمن سجلها المدني

القدس المحتلة / سما /

ذكر موقع “واي نت” العبري، اليوم الثلاثاء، إن إسرائيل سمحت للسلطة الفلسطينية وذلك للمرة الأولى منذ عقود بتسجيل 4 آلاف فلسطيني من الضفة وغزة ضمن السجل المدني.

وبحسب الموقع، فإن 1200 منهم عرفوا على أنهم ليس لديهم هوية ويعيشون بالضفة الغربية ولم يحصلوا على بطاقة هوية فلسطينية لأسباب مختلفة مثل ولادتهم في المنزل دون تسجيلهم في السجل المدني، ومنهم من دخل إلى الضفة الغربية وتزوج وأقام فيها دون أن يسجل بشكل منظم، ومنهم من عادوا للأراضي الفلسطينية بعد اتفاق أسلو وعاشوا لسنوات دون هوية.

من جهته قال وزير الشؤون المدنية حسين الشيخ أنه سيتم اليوم الثلاثاء 19/10 الاعلان عن ٤ الاف اسم تم منحهم حق المواطنه واستلام الهويات الفلسطينية وكذلك تغيير عنوان السكن.

واعلن الشيخ في بيان له عن استقبال الدفعة الأولى من موافقات الهويات لمن دخلوا الى فلسطين ولم يحصلوا على الهوية الفلسطينية حيث حصلنا اليوم على عدد 4000 موافقة تشمل طلبات للمتقدمين من المحافظات الجنوبية والشمالية للحصول على الهوية وجواز السفر الفلسطيني، كما تشمل موافقات على تغيير العنوان من المحافظات الجنوبية للمحافظات الشمالية اضافة الى موافقات من فئة ابناء المواطنين الذين تجاوزا سن ال 16 عام ولم يكونوا مسجلين في هويات ذويهم

واضاف أن مديرياتها الهيئة ة في المحافظات الجنوبية والمحافظات الشمالية ستكون مفتوحة اعتبارا من يوم غد لتسليم رسائل الموافقة الخاصة بالفئة المعلن عنها أعلاه وذلك من أجل التوجه الى مكاتب الأحوال المدنية التابعة لوزارة الداخلية الفلسطينية لاتمام اجراءات استصدار الهوية وجواز السفر الفلسطيني.

ووفقا للقرار الإسرائيلي فانه ستتاح إمكانية تعديل عنوان ل 2800 فلسطيني مسجل ضمن سجل السكان الفلسطيني ممن وُلدوا في قطاع غزة ثم انتقلوا للسكن في الضفة الغربية قبل عام 2007.