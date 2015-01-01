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"كورونا" عالميا: 4 ملايين و 922 ألف وفاة 241 مليونا و 929 ألف إصابة

الثلاثاء 19 أكتوبر 2021 12:01 م / بتوقيت القدس +2GMT
"كورونا" عالميا: 4 ملايين و 922 ألف وفاة 241 مليونا و 929 ألف إصابة



وكالات / سما /

بينت أحدث الإحصاءات العالمية المعلنة حول جائحة "كورونا"، حتى اليوم الثلاثاء، أن عدد الوفيات جراء الاصابة بالفيروس بلغ 4 ملايين ونحو 922 ألف وفاة، فيما تبلغ حصيلة الإصابات الاجمالية 241 مليونا وما يقارب من 929 ألف اصابة، تعافى منهم 219 مليونا ونحو 259 ألف مريض.

وتواصل جائحة كورونا تفشيها في 221 دولة وإقليما ومنطقة حول العالم.

وسجلت دول العالم أمس الإثنين 345 ألفا و 418 إصابة جديدة، وأوقعت الجائحة خلال الـ24 ساعة الأخيرة 4,964 حالة وفاة.

وبينت الإحصاءات، أن الدول الخمس التي سجلت الإثنين أعلى حصيلة وفيات خلال يوم واحد في العالم، كانت على التوالي: روسيا (998 وفاة)، وأميركا (684 وفاة)، ورومانيا (261 وفاة)، وتركيا (214 وفاة)، وبلغاريا (214 وفاة).

وأوضحت البيانات أن الدول الخمس التي سجلت أمس أعلى حصيلة إصابات جديدة، عالميا، خلال يوم واحد، كانت على التوالي، اميركا (53,135 إصابة)، وبريطانيا (49,156 إصابة)، وروسيا (34,325 إصابة)، وتركيا (29,240 إصابة)، والهند (12,338 إصابة).

وما تزال اميركا تتصدر دول العالم قياساً بأعلى حصيلة وفيات واصابات إجمالية.

وأشارت الإحصاءات أن الدول الخمس التي تعتبر حتى الآن الأكثر تأثرا جراء الجائحة في العالم من حيث الحصيلة الإجمالية لأعداد الوفيات، هي: أميركا (746,509 وفيات)، والبرازيل (603,521 وفاة)، والهند (452,485 وفاة)، والمكسيك (284,477 وفاة)، وروسيا (224,310 وفيات).

وبينت الإحصاءات أن الدول الخمس التي تعتبر حتى الآن الأكثر تأثرا عالمياً من حيث الحصيلة الإجمالية لأعداد الإصابات: أميركا (45,908,212 إصابة)، والهند (34,094,373 إصابة)، والبرازيل (21,651,910 إصابات)، وبريطانيا (8,497,868 إصابة)، وروسيا (8,027,012 إصابة).

#فيروس كورونا #كورونا

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