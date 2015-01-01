مستوطنون يقتلعون عشرات أشجار الزيتون ويشقون طريقا استيطانية شمال غرب نابلس

نابلس / سما /

اقتلع مستوطنو مستوطنة " شافي شمرون" المقامة على أراضي الناقورة وسبسطية ودير شرف شمال غرب نابلس، عشرات أشجار الزيتون وشقوا طريقا بمحيط المستوطنة.

وقال مسؤول ملف الاستيطان شمال الضفة، غسان دغلس، إن الأهالي اكتشفوا تقطيع عشرات الأشجار من قبل المستوطنين، عقب توجههم لقطف ثمار الزيتون في الأراضي التي استولى عليها الاحتلال قبل سنوات وأقام سياجا حولها.

وأشار الى أن المستوطنين شقوا طريقا بمحيط المستوطنة بعرض 8 أمتار، وبطول 3 كم، الأمر الذي ينذر بأعمال توسعة وبناء في المستوطنة على حساب أراضي المواطنين.