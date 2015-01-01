المتطرف بن غفير سيقوم بزيارة استفزازية للأسير القواسمة في مستشفى “كابلان”

القدس المحتلة/سما/

أعلن عضو الكنيست اليميني المتطرف بن غفير، اليوم الثلاثاء، أنه سيقوم قبيل ظهر اليوم بزيارة الأسير مقداد القواسمة في مستشفى كابلان بالداخل، للاطلاع على ظروف مكوثه بالمستشفى.

وبحسب القناة العبرية السابعة، فإن بن غفير سيقوم بزيارته بحجة متابعة عمله القانوني بصفته البرلمانية وللوقوف على “معجزة بقاء شخص على قيد الحياة بعد أشهر من عدم تناوله الطعام والمياه”.



واعتاد بن غفير على القيام بخطوات استفزازية للفلسطينيين كتلك التي قام بها لكفر قاسم منذ أيام، وإقدامه المتكرر على اقتحام المسجد الأقصى وزياراته التي كانت متكررة إبان أحداث الشيخ جراح للحي، والتي أدت حينها لتدهور الأوضاع الأمنية.

ومر على إضراب الأسير مقداد القواسمة 90 يومًا احتجاجًا على اعتقاله الإداري وطلبًا للحرية.

القدس