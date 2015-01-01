  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

المتطرف بن غفير سيقوم بزيارة استفزازية للأسير القواسمة في مستشفى “كابلان”

الثلاثاء 19 أكتوبر 2021 11:22 ص / بتوقيت القدس +2GMT
المتطرف بن غفير سيقوم بزيارة استفزازية للأسير القواسمة في مستشفى “كابلان”



القدس المحتلة/سما/

أعلن عضو الكنيست اليميني المتطرف بن غفير، اليوم الثلاثاء، أنه سيقوم قبيل ظهر اليوم بزيارة الأسير مقداد القواسمة في مستشفى كابلان بالداخل، للاطلاع على ظروف مكوثه بالمستشفى.

وبحسب القناة العبرية السابعة، فإن بن غفير سيقوم بزيارته بحجة متابعة عمله القانوني بصفته البرلمانية وللوقوف على “معجزة بقاء شخص على قيد الحياة بعد أشهر من عدم تناوله الطعام والمياه”.


واعتاد بن غفير على القيام بخطوات استفزازية للفلسطينيين كتلك التي قام بها لكفر قاسم منذ أيام، وإقدامه المتكرر على اقتحام المسجد الأقصى وزياراته التي كانت متكررة إبان أحداث الشيخ جراح للحي، والتي أدت حينها لتدهور الأوضاع الأمنية.

ومر على إضراب الأسير مقداد القواسمة 90 يومًا احتجاجًا على اعتقاله الإداري وطلبًا للحرية.

القدس

#بن غفير #الاسير مقداد القواسمة

الأكثر قراءة اليوم

صورة: كتائب "القسام" تنشر رسالة للأسرى داخل سجون الاحتلال وهذا ما جاء فيها ..

نصر الله يكشف عدد مقاتلي "حزب الله" المدربين والمسلحين

حماس : نحن على موعد قريب مع صفقة أسرى جديدة

إسرائيل تجري اتصالات مع جزر القمر لإقامة علاقات دبلوماسية.. وفريج: 4 دول قد تنضم للتطبيع

صحيفة “إسرائيل اليوم”: حزب الله في ورطة!

السعودية تعلن القبض على مقيم فلسطيني بتهمة "المس بالأمن الوطني" (فيديو)

الرئيس يصدر قرارًا بتشكيل لجنة وطنية للإصلاح الإداري

الأخبار الرئيسية

الصحة بغزة : 3 حالات وفاة و519 إصابة جديدة بفيروس كورونا و430 حالة تعافٍ

6

مهندس الفرار من “جلبوع” : إذا كانت مريم البتول خانت فإن أهلنا بالناصرة خانوا

هزة

هزة أرضية تضرب البحر المتوسط يشعر بها سكان فلسطين

مصدر في المقاومة : صفقة جديدة للأسرى مجرد مسألة وقت

عباس

قناة عبرية: السلطة الفلسطينية طلبت من أمريكا بالضغط على الدول العربية لاستئناف مساعداتها المالية

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية