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الصحة بغزة : 3 حالات وفاة و519 إصابة جديدة بفيروس كورونا و430 حالة تعافٍ

الثلاثاء 19 أكتوبر 2021 11:21 ص / بتوقيت القدس +2GMT
الصحة بغزة : 3 حالات وفاة و519 إصابة جديدة بفيروس كورونا و430 حالة تعافٍ



غزة/ سما /

اعلنت ووزارة الصحة في قطاع غزة، عن تسجيل 3 حالات وفاة و519 إصابة جديدة بفيروس "كورونا" وتعافي 430 حالة، بعد إجراء 2471 فحص مخبري خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وذكرت في موجز التقرير اليومي لفيروس كورونا في قطاع غزة، اليوم الثلاثاء، أن اجمالي عدد المصابين بالفيروس وصل لـ 180939 إصابة، والحالات النشطة 9867 حالة، والمتعافين  169552 حالة.

فيما وصل عدد الوفيات إلى  1515 وفاة، والحالات التي تحتاج رعاية طبية في المستشفى 194 حالة، والحالات الخطيرة والحرجة 127 حالة.

وأشارت الصحة إلى أن اجمالي الجرعات التي وصلت قطاع غزة:   768590 جرعة، والاشخاص الذين تلقوا اللقاح: 466286 شخصاً.

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