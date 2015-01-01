  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

أسرى الجهاد الاسلامي يواصلون إضرابهم لليوم السابع وسط تصعيد للخطوات

الثلاثاء 19 أكتوبر 2021 11:11 ص / بتوقيت القدس +2GMT
أسرى الجهاد الاسلامي يواصلون إضرابهم لليوم السابع وسط تصعيد للخطوات



رام الله / سما /

 يواصل أسرى حركة الجهاد الإسلامي في سجون الاحتلال الإسرائيلي إضرابهم لليوم السابع على التوالي، معركتهم بالإضراب عن الطعام لمواجهة إجراءات إدارة سجون الاحتلال العقابية لهم.

وصعدَ الأسيران محمد العامودي، وحسني عيسى إضرابهما في سجن ريمون، وذلك بالامتناع عن شرب الماء، لافتا إلى تدهور وضعهما الصحيّ، وإلى أنهما نُقلا إلى عيادة السجن.

يُشار إلى أنّ إدارة سجون الاحتلال ومنذ السادس من أيلول/ سبتمبر الماضي، وهو تاريخ عملية "نفق الحرّيّة"، شرعت بفرض جملة من الإجراءات التنكيلية، وسياسات التضييق المضاعفة على الأسرى، واستهدفت بشكل خاص أسرى الجهاد الإسلامي من خلال عمليات نقلهم وعزلهم واحتجازهم في زنازين لا تتوفر فيها أدنى شروط الحياة الآدمية، عدا عن نقل مجموعة من القيادات إلى التحقيق.

ويخوض 250 أسيراً من أسرى "الجهاد الإسلامي" في سجون العدو، لليوم السابع على التوالي، وسط استعدادات لخطوات تصعيدية جديدة بمواجهة الإجراءات التنكيلية المضاعفة بحقَّ المعتقَلين، منذ محاولة 6 أسرى التحرّر من سجون جلبوع مطلع الشهر الماضي.

الأكثر قراءة اليوم

صورة: كتائب "القسام" تنشر رسالة للأسرى داخل سجون الاحتلال وهذا ما جاء فيها ..

نصر الله يكشف عدد مقاتلي "حزب الله" المدربين والمسلحين

حماس : نحن على موعد قريب مع صفقة أسرى جديدة

إسرائيل تجري اتصالات مع جزر القمر لإقامة علاقات دبلوماسية.. وفريج: 4 دول قد تنضم للتطبيع

صحيفة “إسرائيل اليوم”: حزب الله في ورطة!

السعودية تعلن القبض على مقيم فلسطيني بتهمة "المس بالأمن الوطني" (فيديو)

الرئيس يصدر قرارًا بتشكيل لجنة وطنية للإصلاح الإداري

الأخبار الرئيسية

الصحة بغزة : 3 حالات وفاة و519 إصابة جديدة بفيروس كورونا و430 حالة تعافٍ

6

مهندس الفرار من “جلبوع” : إذا كانت مريم البتول خانت فإن أهلنا بالناصرة خانوا

هزة

هزة أرضية تضرب البحر المتوسط يشعر بها سكان فلسطين

مصدر في المقاومة : صفقة جديدة للأسرى مجرد مسألة وقت

عباس

قناة عبرية: السلطة الفلسطينية طلبت من أمريكا بالضغط على الدول العربية لاستئناف مساعداتها المالية

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية