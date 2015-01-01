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التربية: إبعاد الاحتلال لمدير مدرسة المالح سابقة خطيرة

الثلاثاء 19 أكتوبر 2021 11:03 ص / بتوقيت القدس +2GMT



رام الله / سما /

نددت وزارة التربية والتعليم، اليوم الثلاثاء، بقرار سلطات الاحتلال إبعاد مدير مدرسة المالح الأساسية المختلطة في مديرية تربية طوباس، جعفر فقهاء، لمدة عشرة أيام عن المدرسة، واصفةً هذا القرار بجريمة وسابقة خطيرة تضاف إلى جرائم الاحتلال وانتهاكاته المتواصلة بحق النظام التعليمي.

وجددت "التربية" دعوتها لكافة المؤسسات الحقوقية والإنسانية والدولية المدافعة عن التعليم إلى التدخل من أجل لجم هذه الانتهاكات، والعمل على حماية المسيرة التعليمية، وضمان وصول الطلبة والطواقم التربوية إلى المدارس والمؤسسات التعليمية بشكل آمن.

وأكدت الوزارة أنها ستواصل فضح هذه الممارسات؛ عبر المنابر الإعلامية والقنوات الدبلوماسية والتأكيد على حق أطفالنا في الوصول إلى بيئة تعليمية مستقرة وخالية من الرعب والتهديد.

وأشارت إلى أن هذه الاعتداءات تتزامن مع تأدية الطلبة لامتحانات الفترة الأولى من الفصل الأول؛ ما يعني أن إبعاد المدير عن المدرسة يخلق حالة من القلق والإرباك في صفوف الطلبة وفي الجو العام للمدرسة.

#التربية والتعليم

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