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أخبار سارة لليفربول قبل مواجهة أتلتيكو مدريد في دوري الأبطال

الثلاثاء 19 أكتوبر 2021 10:53 ص / بتوقيت القدس +2GMT
أخبار سارة لليفربول قبل مواجهة أتلتيكو مدريد في دوري الأبطال



لندن/سما/

أعلن ليفربول أنه سيستعيد الحارس أليسون بيكر، ولاعب الوسط فابينيو، عند اللعب ضد أتليتيكو مدريد في دوري أبطال أوروبا لكرة القدم، الثلاثاء، بينما سيستمر غياب المصاب تياغو ألكانتارا.

وغاب البرازيليان أليسون وفابينيو عن الفوز 5-0 على واتفورد في الدوري الإنجليزي الممتاز مطلع الأسبوع الجاري بسبب اللعب مع المنتخب الوطني في نهاية الأسبوع الماضي.


وسيفتقد ليفربول أيضا لاعب الوسط كيرتس جونز خلال مباراة الثلاثاء في استاد واندا متروبوليتانو، لكن المدرب يورغن كلوب ينتظر أن يكون لاعبه البالغ 20 عاما جاهزا للعب أمام مانشستر يونايتد في قمة مرتقبة يوم الأحد المقبل.

ويتصدر ليفربول المجموعة الثانية في دوري الأبطال برصيد ست نقاط من مباراتين، ويتقدم بنقطتين على أتليتيكو، ويأتي بورتو ثالثا برصيد نقطة واحدة، ثم ميلان دون رصيد.

#ليفربول #أتليتكو مدريد #دوري أبطال اوروبا #كرة القدم #أليسون بيكر

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