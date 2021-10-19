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غضب في السعودية بعد تجمهر عدد كبير من الشباب حول سيارة فتيات بالرياض (فيديو)

الثلاثاء 19 أكتوبر 2021 10:51 ص / بتوقيت القدس +2GMT
غضب في السعودية بعد تجمهر عدد كبير من الشباب حول سيارة فتيات بالرياض (فيديو)



الرياض/سما/

وثقت فتاة عبر حسابها في "سناب شات" تعرض بعض الفتيات لمضايقات من قبل مجموعة من الشباب السعوديين الذين تجمهروا حول سيارتهن في العمارية بالعاصمة الرياض.
وأظهر الفيديو تجمهر عدد كبير من الشباب، وهم يحاولون إخراج الفتيات من السيارة وسط صراخ الفتيات.

وقالت إحدى الفتيات: "هاذول يمكن 20 شخص وأحدهم يحاول كسر الشنطة لدخول السيارة عليهم"، فيما حاول آخر كسر مرآة السيارة حتى يفتحن النافذة.

وتابعت أن مضايقات الشباب طالت فتاة أخرى خارج السيارة، قائلة: "جالسين يتفننون بالتحرش ويرسمون قلوب على الشبابيك".

وتداول رواد موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" الفيديو مستنكرين مثل تلك التصرفات مطالبين السلطات الأمنية بالتدخل ومعاقبة الشباب.

#السعودية #تحرش #الرياض

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