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طيار سعودي يوثق أول رحلة طيران له ويلقي قصيدة على الركاب من قمرة القيادة (فيديو)

الثلاثاء 19 أكتوبر 2021 10:49 ص / بتوقيت القدس +2GMT
طيار سعودي يوثق أول رحلة طيران له ويلقي قصيدة على الركاب من قمرة القيادة (فيديو)



وكالات/سما/

وثق الطيار المدني السعودي، خالد فقيهي، رحلته الأولى المتجهة إلى مدينة نجران، عبر نشر مقطع فيديو وهو يرحب بالركاب، من قمرة الطائرة.

ورحب فقيهي في المقطع المتداول على مواقع التواصل الاجتماعي بالركاب بإلقاء أبيات من الشعر، كتبها صديقه الشاعر، جابر آل مخلص.

وقال: "يا مرحبا ترحيبي بأهل نجران.. يا أهل الوفاء والمجد والشهامة، أقولها مرات من قلبي ولساني.. والله يوصلنا بخير وسلامة".

#طيار سعودي #مدينة نجران #الرياض

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