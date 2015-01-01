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حادث مأساوي.. مقتل 3 راقصين إيطاليين في صحراء الرياض (صور)

الثلاثاء 19 أكتوبر 2021 10:48 ص / بتوقيت القدس +2GMT
حادث مأساوي.. مقتل 3 راقصين إيطاليين في صحراء الرياض (صور)



الرياض/سما/

توفي 3 راقصين إيطاليين بعد تعرضهم لحادث سيارة خلال رحلة في الصحراء بالقرب من عاصمة المملكة العربية السعودية الرياض.

ووقع حادث السير المأساوي يوم الجمعة الماضية، للسيارة التي كان يستقلها أنطونيو كاجيانيللي، الذي كان يبلغ من العمر 33 عاما، من مقاطعة بارليتا أندريا تراني الإيطالية، وجيامبيرو جياري 32 عاما، من العاصمة الإيطالية روما، ونيكولاس إسبوستو، 28 عاما، من مدينة أجريجنتينو بجزيرة صقلية الإيطالية، حيث اصطدمت سيارتهم مع سيارة ثانية على أحد طرق الصحراء الوعرة.


وكان الراقصون الثلاثة في السعودية مع فرقة مكونة من 10 راقصين، جميعهم إيطاليون، في جولة لافتتاح مسرح جديد، وفي يوم العطلة، قرروا الذهاب في نزهة لاكتشاف صحراء الرياض برفقة مرشدين محليين.

ولأسباب لا تزال قيد التحقيق، تحطمت السيارات التي كانوا يستقلونها في جرف، وتم انتشال جثثهم ونقلها بطائرة مروحية.

وعلى إثر الحادث المأساوي، اتصلت وزارة الشؤون الخارجية الإيطالية بعائلات المتوفين، الذين وصلوا أمس الاثنين إلى السعودية للتعرف على الجثث، التي ينبغي إعادتها إلى إيطاليا في الأيام المقبلة.





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#الرياض #ايطاليا

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