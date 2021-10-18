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اعلام : قراصنة أتراك يخترقون موقع ترامب الرسمي (صورة)

الثلاثاء 19 أكتوبر 2021 10:42 ص / بتوقيت القدس +2GMT
اعلام : قراصنة أتراك يخترقون موقع ترامب الرسمي (صورة)



واشنطن/سما/

كشفت وسائل إعلام أمريكية، يوم أمس الثلاثاء، عن حصول اختراق لأحد أقسام موقع الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب.

وذكر موقع "vice" الأمريكي أن الاختراق جاء من قراصنة أتراك نجحوا بالدخول إلى موقع ترامب الرسمي ونشر مقطع فيديو ظهر فيه الرئيس التركي رجب طيب أردوغان.


وبحسب الموقع فإن القسم الذي تمت قرصنته هو المستخدم عادة من قبل الموظفين المسؤولين عن حملات ترامب الاجتماعية وتوقيع العرائض ونشر الأسئلة والأجوبة عن مختلف القضايا.

وانتشرت صورة توثق عملية الاختراق للموقع الرسمي، حيث ظهرت فيه صورة قرآنية وأرفقت بفيديو للرئيس التركي رجب طيب أردوغان.

وكشف المبرمج للموقع أنه استطاع اختراق الموقع منذ 3 أشهر وبقي تحت سيطرته وفي النهاية قام بهذه الخطوة كرسالة لفريق ترامب تنتقد سياسته تجاه تركيا.

#ترامب #هاكر #الولايات المتحدة الأمريكية #الاتراك

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