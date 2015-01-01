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إصابة شابين واعتقال آخر خلال اقتحام الاحتلال لمخيم قلنديا

الثلاثاء 19 أكتوبر 2021 10:36 ص / بتوقيت القدس +2GMT



القدس المحتلة / سما /

أصابت قوات الاحتلال الإسرائيلي شابين، واعتقلت آخر، خلال اقتحامها، فجر اليوم الثلاثاء، مخيم قلنديا شمال مدينة القدس المحتلة.

وأفادت مصادر محلية ، بأن شابين أصيبا برصاص "التوتو" أحدهما في الظهر والآخر في القدم، خلال مواجهات دارت مع قوات الاحتلال عقب اقتحام المخيم.

وجرى نقل المصابين إلى مجمع فلسطين الطبي برام الله لتلقي العلاج، ووصفت حالتهما بالمتوسطة.

وذكرت المصادر، أن قوات الاحتلال اعتقلت الشاب باسم محمد زايد (23 عاماً) عقب دهم منزل ذويه، كما اقتحمت منازل عدد من المواطنين في حارة الزير وفتشتها وعاثت بها خراباً وكسرت محتوياتها، قبل الانسحاب من المخيم.

والشاب زايد، أسير سابق قضى عاماً ونصف العام في سجون الاحتلال الإسرائيلي.

#قلنديا #القدس

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