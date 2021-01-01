رام الله / سما /

أبرزت الصحف الفلسطينية الثلاث "الحياة الجديدة، الأيام، القدس" الصادرة اليوم الثلاثاء، على صدر صفحاتها الأولى، قرار اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير بعقد دورة للمجلس المركزي الفلسطيني في موعد أقصاه أوائل كانون الثاني/ يناير المقبل، وقرار الرئيس محمود عباس بتشكيل لجنة إصلاح إداري وطنية، وتصريح مصادر مقربة من البيت الأبيض بشأن الإصرار على إعادة فتح القنصلية الأمريكية في القدس الشرقية المحتلة.

وفيما يلي أبرز العناوين:

الحياة الجديدة:

- الرئيس يؤكد ضرورة مواجهة الحقيقة مع سلطة الاحتلال وتنفيذ قرارات الشرعية الدولية، خلال ترؤسه اجتماع اللجنة التنفيذية

- اللجنة تقر عقد دورة المجلس المركزي في موعد أقصاه أوائل كانون الثاني

- بعد مضي 9 أشهر على وجود الإدارة الجديدة في البيت الأبيض وسياساتها المعلنة من قبل بايدن أصبحنا نعاني من تباطؤ في التحرك السياسي والحصار المالي الخانق

- الرئيس يصدر قراراً بتشكيل لجنة وطنية للإصلاح الإداري

- مجلس الوزراء يقرر تشكيل لجنة وزارية لتحصيل حقوق العمال في إسرائيل

- الاحتلال يسحب الهوية المقدسية من الأسير المحرر المحامي صلاح الحموري

- وقفات إسناد للأسرى المضربين عن الطعام في الخليل وبيت لحم وغزة، وقدورة فارس يحذر من خطورة الوضع الصحي لهم

- النائب الأردني خليل عطية: القدس تتعرض لأبشع هجمة إسرائيلية بهدف تهويدها وتهجير أهلها

- وفاة وزير الخارجية الأميركي الأسبق كولن باول متأثراً بـ"كوفيد – 19"

الأيام:

-حملة هدم وتجريف وإخطارات في عدة محافظات والمستوطنون يلاحقون أشجار الزيتون

- القدس: اعتقالات واعتداءات وإصابات في باب العامود

- اعتقال مواطنة بزعم محاولتها تنفيذ عملية طعن قرب مستوطنة

- أسرى الجهاد الإسلامي كافة ينضمون إلى الإضراب المفتوح عن الطعام الخميس المقبل

- "واي نت": إسرائيل تجري اتصالات مع جزر القمر لإقامة علاقات دبلوماسية

- اسرائيل تخصص 5 مليارات شيكل لتمويل هجوم محتمل على إيران

- الرئيس يهنئ بذكرى المولد النبوي الشريف

- العودة للعمل بالتوقيت الشتوي يوم 29 من تشرين الأول / أكتوبر الجاري

القدس:

- واشنطن مصممة على إعادة فتح القنصلية الأميركية في القدس المحتلة

- استياء أميركي من سياسة زيادة وتيرة الاستيطان وسوء معاملة الفلسطينيين

- هدم في الخليل وإخطارات بالقدس وبيت لحم وإصابات واعتقال مواطنين في جنين وباب العامود

- ارتفاع عدد جرائم المستوطنين بحق الشعب الفلسطيني باعتراف الهيئة الأمنية الإسرائيلية

- الحكومة تقرر عقد جلستها القادمة في بيت لحم

- قمع أسرى الجهاد الإسلامي المضربين عن الطعام والمعزولين

- مصدر للقدس: صفقة تبادل جديدة وبثمن كبير مسألة وقت فقط

- شروخ في الائتلاف الحكومي الإسرائيلي

- تقارب الصين وإيران يقلق إدارة الرئيس بايدن

- تقنية لقاحات كورونا قد تغير معادلة تطعيم الانفلونزا