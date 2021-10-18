  1. الرئيسية
  2. غرائب منوعة

كيلوغرامات من الذهب والألماس.. هدايا أسطورية لابنة شقيق وزير الخارجية التركي! (فيديو)

الثلاثاء 19 أكتوبر 2021 08:40 ص / بتوقيت القدس +2GMT
كيلوغرامات من الذهب والألماس.. هدايا أسطورية لابنة شقيق وزير الخارجية التركي! (فيديو)



وكالات/سما/

أثار فيديو متداول لكيلوغرامات من الذهب الألماس زعم في البداية أنها قدمت كهدايا لابنة وزير الخارجية التركي في حفل زفافها، جدلا كبيرا.

وشارك عضو حزب الشعب الجمهوري التركي المعارض، باريش يركاداش، فيديو الهدايا قائلا إنها قدمت لأيلول إيرم تشاووش أوغلو، الابنة الوحيدة لوزير الخارجية مولود تشاووش أوغلو، قبل حفل زفافها بيوم على نجل برلماني سابق في حزب العدالة والتنمية الحاكم.

وانتقد باريش يركاداش هذه الهدايا التي ادعى أنها قدمت لابنة الوزير، مستشهدا بحديث الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، قبل عدة سنوات: "إنني أملك خاتما واحدا فقط، وإذا وجدتم لدي أكثر من ذلك فلتعلموا أنني سرقت الأمة".

وأضاف يركاداش أنه يوجد لديه العديد من الفيديوهات المتعلقة بتلك الهدايا، ولكنه اكتفى بنشر مقطع واحد قائلا بسخرية: "لتعلم الأمة التركية مدى تواضع وزهد حياة أعضاء حزب العدالة والتنمية!!". 


على إثر ذلك، كذب رئيس بلدية منطقة ألانيا عن حزب الشعب الجمهوري، جوكهان سيبهيوب أوغلو، الخبر معلنا أنه سيتقدم بدعوى قضائية ضد باريش يركاداش لنشره أخبارا مضللة.

من جهتها كشفت وسائل الإعلام التركية بعد ذلك أن الفيديو المتداول والهدايا التي ظهرت فيه ليس لابنة وزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو، بل لابنة أخ وزير الخارجية التركي، شايدا تشاووش أوغلو.

ولاحقا، قام باريش يركاداش، بحذف الفيديو من حسابه على "تويتر" معلقا: "لقد حذفت الفيديو الذي شاركته للتو. لأن الفيديو تم تصويره قبل زفاف ابنة شقيق مولود تشاووش أوغلو وليس ابنته".

وقال يركاداش إن أفراد أسرة العروسين تواصلوا معه وعبروا عن استيائهم مما حصل، خاصة أنه حفل عائلي خاص، مشيرين إلى أن المسألة ليست مرتبطة بالوزير، وحتى أن الوزير لم يكن حاضرا في الزفاف.

وقام النائب المعارض يركاداش بالاعتذار من الأسرة، وقال إنهم تفهموا الوضع وسبب قيامه بذلك.



ابنة وزير الخارجية التركي وزوجها

#وزير الخارجية التركي تشاووش أوغلو #حزب العدالة والتنمية #تركيا

الأكثر قراءة اليوم

صورة: كتائب "القسام" تنشر رسالة للأسرى داخل سجون الاحتلال وهذا ما جاء فيها ..

تقدير إسرائيلي : حماس تريد إدخال القدس في صفقة التبادل

نصر الله يكشف عدد مقاتلي "حزب الله" المدربين والمسلحين

حماس : نحن على موعد قريب مع صفقة أسرى جديدة

إسرائيل تجري اتصالات مع جزر القمر لإقامة علاقات دبلوماسية.. وفريج: 4 دول قد تنضم للتطبيع

صحيفة “إسرائيل اليوم”: حزب الله في ورطة!

الرئيس يصدر قرارًا بتشكيل لجنة وطنية للإصلاح الإداري

الأخبار الرئيسية

مصدر في المقاومة : صفقة جديدة للأسرى مجرد مسألة وقت

عباس

قناة عبرية: السلطة الفلسطينية طلبت من أمريكا بالضغط على الدول العربية لاستئناف مساعداتها المالية

د

العثور على سيف من فترة الحملات الصليبية على فلسطين في ساحل بحر حيفا (صور)

تنفيذية المنظمة

الرئيس يترأس اجتماع تنفيذية المنظمة ويؤكد ضرورة وضع حد نهائي للانقسام والتشكيك بالبرنامج الوطني

جزر القمر

إسرائيل تجري اتصالات مع جزر القمر لإقامة علاقات دبلوماسية.. وفريج: 4 دول قد تنضم للتطبيع

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية