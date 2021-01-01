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قناة عبرية: السلطة الفلسطينية تطالب أمريكا بالضغط على الدول العربية لهذا السبب..

الثلاثاء 19 أكتوبر 2021 04:57 ص / بتوقيت القدس +2GMT
قناة عبرية: السلطة الفلسطينية تطالب أمريكا بالضغط على الدول العربية لهذا السبب..



القدس المحتلة/سما/

قالت قناة كان العبرية مساء الاثنين أن السلطة الفلسطينية طلبت من ادارة الرئيس الأمريكي جو بايدن بالضغط على الدول العربية من أجل استئناف الدعم المالي للسلطة الفلسطينية.

 وأضافت القناة نقلاً عن مسؤولين فلسطينيين، أن السلطة الفلسطينية بعثت بهذا الطلب خلال زيارة المبعوث الأمريكي هادي عمرو لرام الله قبل عدة أسابيع. 

ووفقا للقناة العبرية نقلا عن مسؤولين فلسطينيين، فإن الدول العربية لم تمنح السلطة الفلسطينية أي شيقل منذ بدء العام الجاري 2021، وقالوا بأن الدول العربية قامت بوقف هذا الدعم المادي بتعليمات من الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب بهدف الضغط على السلطة للقبول بصفقة القرن. 

وبحسب مراسل القناة، فإن السلطة الفلسطينية كانت تتوقع وصول حوالي 2 مليار ونصف شيقل كدعم من دول العالم لميزانية السلطة، ولكن فقط 10% من هذه الأموال وصل فعلياً حتى الآن.

وأوضحت القناة، أن رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية سيغادر إلى بروكسل الأسبوع القادم وسيلتقي هناك بمسؤولين من الاتحاد الأوروبي ومن المتوقع أن يطلب منهم مساعدة السلطة الفلسطينية ودعمها مادياً.

#السلطة الفلسطينية #الولايات المتحدة الأمريكية #هادي عمرو #القدس المحتلة

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