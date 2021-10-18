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التحالف العربي ينشر مقاطع مصورة لاستهدافه عناصر وآليات تابعة للحوثيين (فيديو)

الثلاثاء 19 أكتوبر 2021 03:57 ص / بتوقيت القدس +2GMT
التحالف العربي ينشر مقاطع مصورة لاستهدافه عناصر وآليات تابعة للحوثيين (فيديو)



الرياض/سما/


نشر التحالف العربي لدعم الحكومة المعترف بها في اليمن، مقاطع مصورة لاستهدافه عناصر وآليات تابعة لجماعة "أنصار الله" الحوثية في العبدية باليمن.

وأفادت وكالة الأنباء السعودية الرسمية (واس) على حسابها الرسمي عبر "تويتر" بأن "تحالف دعم الشرعية في اليمن نشر لقطات فيديو لعمليات استهداف الآليات العسكرية وعناصر المليشيا الحوثية بالعبدية خلال الـ24 ساعة الماضية".

#التحالف العربي #الحوثيين #السعودية #الرياض #اليمن

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