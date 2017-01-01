عشاء بأكثر من 50 ألف دولار..مطعم نصرت بلندن يثير غضب زبائنه!

لندن/سما/

يواجه مطعم الشيف نصرت التركي بلندن اتهامات بمحو التعليقات السلبية من غوغل وتباهيه بحصوله على 5 نجوم في التقييمات، على الرغم من غضب العديد من زواره بسبب أسعار الوجبات المبالغ فيها.



ويبدو أن المطعم الفاخر قد محا التعليقات التي تنتقد أسعار الطعام في فرعه الموجود وسط لندن، حيث اختفت فجأة مجموعة من التعليقات التي تبدو وكأنها تنتقد المطعم عند افتتاحه لأول مرة في لندن منذ شهر.

ويتفاخر المطعم الآن بتصنيف 4.8 على غوغل، على الرغم من التقييمات السلبية لعشرات من العملاء الغاضبين من الأسعاره.

وتعرضت قائمة الأسعار لانتقادات شديدة بسبب سعر شرائح اللحم، بعد أن فوجئ زبون بريطاني بفاتورة العشاء التي بلغت 37 ألف جنيه إسترليني (نحو 51 ألف دولار).

وعبر العميل الذي نشر صورة للفاتورة على تطبيق "سناب شات" عن غضبه من وصول التكلفة إلى هذا الرقم مقابل وجبة لـ4 أشخاص في المطعم.

وأوضح موقع "ماي لندن" المحلي أن الزبائن قرروا زيارة مطعم (ستيك هاوس) في المملكة المتحدة بعد الحديث عنه على نطاق واسع منذ افتتاحه الشهر الماضي في منطقة نايتسبريدج الراقية، بعد سلسلة أشهر فروعها في أمريكا ودبي.



وأظهرت الفاتورة سعر كل وجبة على حدة، وكانت شريحة اللحم المغطاة بورق الذهب بقيمة 850 جنيها إسترلينيا، و16 قطعة من حلوى البقلاوة التركية بإجمالي 400 جنيه إسترليني.

وشملت الأطباق الأخرى قطعا من البروكلي المقلي (14 جنيها) والهليون (18 جنيها) وثلاث قطع بطاطس مقشرة بالأعشاب (30 جنيها) وطبق واحد من البطاطس المهروسة (12 جنيها).

وبلغت قنينة واحدة من المشروب 9100 جنيه إسترليني، في حين بلغت قنينتان 9 آلاف و950 جنيها لكل منهما.



وأضاف العاملون بالمطعم رسوم خدمة بنسبة 15% إلى الفاتورة، واعتبر أحد المعلقين أنها فضيحة أن يتقاضى المطعم أسعارا فلكية لقائمة طعام بجودة سيئة.

وفي تعليقات غوغل كتب أحد العملاء: "مذهل ولكن مبالغ فيها". وأعطى أحد الزبائن المطعم نجمتين، فكتب: "إذا كنت ترغب في تناول الطعام، فابحث عن بعض الأماكن الأخرى. هنا لا تدفع ثمن طعامك، تدفع ثمن الصورة والفيديو الذي تلتقطه".

وتحت عنوان "تجنب بأي ثمن" قالت زبونة: "برجر الذهب مقابل 100 جنيه إسترليني كان جافا للغاية وكان متوسطا تماما... شريحة لحم 200 جنيه إسترليني كانت غير جيدة لدرجة أنني شعرت بالذهول بالفعل".







ونشر آخر: "ماذا يمكنني أن أقول بصرف النظر عن واو! نعم، الأسعار ليست رخيصة ولكنك تحصل على ما تدفعه مقابل الخدمة والأجواء وجودة الطعام والمشروبات".

وأشاد آخرون بصاحب المطعم: "لقد كنت محظوظا بما يكفي لمقابلة نصرت وهو رجل محبوب ومتواضع. كان العرض الذي قدمه نصرت لتقطيع شرائح اللحم مميزة، ثم البقلاوة على يد رجل آخر رائعا للغاية".

قال آخر: "طعام لا يصدق، أفضل شريحة لحم تناولتها في لندن. مطعم رجل الملح رائع، رائع جدا لأنه يقدم لك طعاما".

وأحدث التركي نصرت غوكشيه ضجة كبيرة على الإنترنت في عام 2017، عندما انتشر له مقطع فيديو وهو يرش الملح على شريحة لحم، قبل أن يمتلك الشيف التركي الآن 15 فرعا لمطعمه حول العالم ويلتقط صورا مع رؤساء دول ومشاهير ونجوم العالم.