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أمريكا تكشف عن روبوتات مسلحة فريدة (فيديو)

الثلاثاء 19 أكتوبر 2021 03:17 ص / بتوقيت القدس +2GMT
أمريكا تكشف عن روبوتات مسلحة فريدة (فيديو)



واشنكن/سما/

كشفت شركة Ghost Robotics عن روبوتات مسلحة جديدة يمكن استخدامها مستقبلا في العمليات العسكرية والأمنية.

وتبعا للشركة فإن منظومة "SPUR" الجديدة التي طورتها مع شركة SWORD المصنعة للأسلحة هي عبارة عن روبوت Ghost Robotics Q-UGV على هيئة كلب صغير مثبت على ضهره بندقيىة قنص عالية الدقة.

 وأشارت الشركة إلى أن سلاحها الجديد يمكن التحكم به عن بعد، ويمكنه إطلاق رصاصات Creedmoor من عيار 6.5 ملم  أو رصاصات من عيار 7.62× 51 التي يستخدمها الناتو، كما أن بدقيته مجهزة بكاتم صوت ممتاز.


ويمكن لهذا الروبوت المسلح وفقا لمطوريه أن يعمل في مختلف الظروف وفي الليل والنهار، إذ جهز بجهاز تصوير حراري Teledyne Flir Boson ، ومشتعرات كهروبصرية ومستشعرات ضوئية، فضلا عن أنه مطلي بطبقات خاص تجعله قادرا على التخفي عن أجهزة الرؤية الليلية والحرارية، كما زود ببطاريات تكفيه لقطع مسافة 12.5 كلم باشحنة الواحدة، وبسرعة 7.2 كلم/سا.


وتشير المعلومات المتوفرة إلى أن الخبراء العسكريين في الولايات المتحدة ناقشوا فكرة التحكم بهذا الروبوت القتالي باستخدام خوذ الواقع الافتراضي التي يمكن أن تستعمل مستقبلا مع منظومات التسليح.

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