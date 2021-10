أمريكا تكشف عن روبوتات مسلحة فريدة (فيديو)

كشفت شركة Ghost Robotics عن روبوتات مسلحة جديدة يمكن استخدامها مستقبلا في العمليات العسكرية والأمنية.

وتبعا للشركة فإن منظومة "SPUR" الجديدة التي طورتها مع شركة SWORD المصنعة للأسلحة هي عبارة عن روبوت Ghost Robotics Q-UGV على هيئة كلب صغير مثبت على ضهره بندقيىة قنص عالية الدقة.

وأشارت الشركة إلى أن سلاحها الجديد يمكن التحكم به عن بعد، ويمكنه إطلاق رصاصات Creedmoor من عيار 6.5 ملم أو رصاصات من عيار 7.62× 51 التي يستخدمها الناتو، كما أن بدقيته مجهزة بكاتم صوت ممتاز.

For the record and facts on Ghost working with @SWORDINT



US military may get a dog-like robot armed with a sniper rifle https://t.co/2FtPUhan1R