صور مذهلة تظهر كيف تعالج العضلات نفسها بعد التمارين الصارمة

اكتشف العلماء أن التمارين تسبب تمزقات مجهرية في العضلات، ولذلك، بعد تمرين صارم، تتجه مراكز التحكم في خلايا العضلات، المسماة النوى، نحو هذه الإصابات الصغيرة لتساعد في ترميمها.



وفي الدراسة الجديدة التي نُشرت في 14 أكتوبر في مجلة Science، كشف الباحثون عن آلية إصلاح لم تكن معروفة من قبل تبدأ بعد الركض على جهاز المشي. وتُظهر الصور المذهلة كيف، بعد فترة وجيزة من انتهاء التمرين، تتجه النوى نحو التمزقات في ألياف العضلات وتصدر أوامر ببناء بروتينات جديدة، من أجل سد الجروح.

ومن المحتمل أن تتكشف هذه العملية نفسها في الخلايا في الساعات التي تلي عودتك إلى المنزل من صالة الألعاب الرياضية.

وكتبت مؤلفتا الدراسة، الدكتورة إليزابيث ماكنالي والدكتورة أليكسيس ديمونبرون، من كلية الطب بجامعة نورث وسترن فاينبرغ، في تعليق نُشر أيضا في مجلة Science أن "النوى تحركت نحو موقع الإصابة في غضون 5 ساعات من حدوثها. وخلال 24 ساعة فقط من الإصابة، كانت عملية الإصلاح شبه مكتملة".

وتتكون عضلات الهيكل العظمي، التي تتيح الحركات الإرادية مثل المشي، من العديد من الخلايا الأنبوبية الرفيعة، وتسمى هذه الخلايا أيضا "ألياف العضلات" بسبب مظهرها الشبيه بالخيوط. ويمكن أن تحتوي عضلة واحدة على مئات الآلاف من ألياف العضلات، وفقا للمعهد الوطني للسرطان.

وتحتوي كل ليف على وحدات من آلات مقلصة، تعرف باسم ساركوميرات، تتقلص وتطول أثناء التمرين.

