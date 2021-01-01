  1. الرئيسية
  2. شؤون إسرائيلية

"إسرائيل" تدرس السماح للحاصلين على لقاح "سبوتنيك V"بتخطي الحجر الصحي

الثلاثاء 19 أكتوبر 2021 02:08 ص / بتوقيت القدس +2GMT
"إسرائيل" تدرس السماح للحاصلين على لقاح "سبوتنيك V"بتخطي الحجر الصحي



القدس المحتلة/سما/

أفادت هيئة الإذاعة الإسرائيلية "كان" بأن السلطات تدرس السماح للمسافرين الحاصلين على لقاح "سبوتنيك V"، بالدخول إلى إسرائيل دون الخضوع للحجر الصحي.


وقالت إنه من المحتمل ألا يطلب من الأشخاص الذين تم تلقيحهم بالكامل ضد فيروس كورونا باستخدام لقاح "سبوتنيك V"، لدخول الحجر الصحي إذا خضعوا لاختبار الأجسام المضادة.

يذكر أنه بموجب نظام الممر الأخضر Green Pass، يسمح فقط للأشخاص الذين تم تطعيمهم بالكامل بالدخول إلى مناطق وأنشطة معينة في إسرائيل.

في وقت سابق من أكتوبر، غيرت الحكومة القواعد، وطلبت الحصول على جرعة ثالثة معززة للحفاظ على أهلية الـGreen Pass.

هذا وسجلت وزارة الصحة الإسرائيلية 1209 حالات إصابة جديدة بفيروس كورونا، وبلغ معدل الإيجابية الحالي 1.45٪. وتلقى حوالي 3848423 شخصا في إسرائيل جرعة ثالثة من اللقاح.

#السلطات الاسرائيلية #لقاح سبوتنيك V #الحجر الصحي #وباء كورونا #فيروس كورونا

الأكثر قراءة اليوم

فيديو وصور : حفلات ليلية وبكيني على شواطئ مدينة جدة السعودية

صورة: كتائب "القسام" تنشر رسالة للأسرى داخل سجون الاحتلال وهذا ما جاء فيها ..

أبو تريكة ينسحب من أستوديو "بي إن سبورت".. لن أكرر نفس الخطأ

تقدير إسرائيلي : حماس تريد إدخال القدس في صفقة التبادل

حماس : نحن على موعد قريب مع صفقة أسرى جديدة

أسعار صرف العملات

صحيفة “إسرائيل اليوم”: حزب الله في ورطة!

الأخبار الرئيسية

تنفيذية المنظمة

الرئيس يترأس اجتماع تنفيذية المنظمة ويؤكد ضرورة وضع حد نهائي للانقسام والتشكيك بالبرنامج الوطني

جزر القمر

إسرائيل تجري اتصالات مع جزر القمر لإقامة علاقات دبلوماسية.. وفريج: 4 دول قد تنضم للتطبيع

السنوار

غزة: تفاصيل اجتماع السفير العمادي مع وفد قيادة حماس برئاسة السنوار..

مجلس الوزراء يتخذ عدة قرارات مهمة.. إليك تفاصيلها

مجلس الوزراء يقرر بدء العمل بالتوقيت الشتوي اعتباراً من منتصف ليلة 29 أكتوبر

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية