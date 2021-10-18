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فيديو: لاكازيت ينقذ أرسنال من الخسارة في ديربي لندن بهدف قاتل

الثلاثاء 19 أكتوبر 2021 02:06 ص / بتوقيت القدس +2GMT
فيديو: لاكازيت ينقذ أرسنال من الخسارة في ديربي لندن بهدف قاتل



لندن/سما/

أنقذ الفرنسي ألكسندر لاكازيت فريقه أرسنال من خسارة الديربي اللندني أمام جاره كريستال بالاس بإدراكه التعادل في الوقت القاتل 2-2 في ختام الجولة الثامنة من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وكان فريق "المدفعجية" البادئ بالتسجيل عبر قائده الدولي الغابوني بيير إيميريك أوباميانغ (د.8)، وقلب كريستال بالاس الطاولة في الشوط الثاني بتسجيله هدفيه عبر البلجيكي كريستيان بينتيكي والفرنسي أودسون إدوار في الدقيقتين 50 و73 على التوالي.


وفي الوقت الذي كانت فيه المباراة تلفظ أنفاسها الأخيرة، نجح لاكازيت، الذي دخل بديلا للنروجي مارتن أوديغارد (د.67)، في إحراز هدف التعادل في الدقيقة الخامسة من الوقت بدل الضائع حارما قائد أرسنال السابق والمدرب الحالي لكريستال بالاس الفرنسي باتريك فييرا من تحقيق فوزه الثاني هذا الموسم، والأول في أول مباراة له في مواجهة فريقه السابق.

لاكازيت ينقذ أرسنال من الخسارة في ديربي لندن بهدف قاتل


وحل فييرا ضيفا للمرة الأولى كمدرب على ملعب "الإمارات" الذي تألق في صفوفه كلاعب بين 1996 و2005 وتوج معه بقيادة مواطنه المدرب الفذ أرسين فينغر بلقب الدوري الممتاز ثلاث مرات وبالكأس الإنجليزية أربع مرات.

وكان ابن الـ45 عاما قائد الفريق اللندني حين توج الأخير بلقب "البريميرليغ" للمرة الأخيرة موسم 2003-2004 من دون أن يتلقى أي هزيمة، وهو خاض مع "المدفعجية" الذين انضم إليهم عام 1996 من ميلان الإيطالي، 400 مباراة قبل أن يعود إلى "الكالتشيو" للدفاع عن ألوان يوفنتوس ومن بعده إنتر ميلان.

وكرس كريستال بالاس الذي غاب عن صفوفه مهاجمه العاجي ويلفريد زاها بسبب المرض، عقدته لأرسنال بملعب الإمارات حيث تفادى الخسارة أمامه للمباراة الرابعة تواليا.

وبهذه النتيجة، ارتفع رصيد أرسنال إلى 11 نقطة في المركز الثاني عشر، فيما رفع كريستال بالاس رصيده إلى 8 نقاط في المركز الرابع عشر على جدول ترتيب فرق "البريميرليغ".

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