"الهيبة" أول مسلسل عربي يتم تقديم نسخة تركية منه

أنقرة/سما/



قررت إحدى شركات الإنتاج الفني التركي تقديم نسخة تركية من المسلسل اللبناني "الهيبة"، من بطولة الفنان السوري، تيم حسن، في سابقة تعد الأولى بالدراما العربية.

وقالت شركة "القمر" التركية للإنتاج الفني، اليوم الاثنين، عبر حسابها على موقع "تويتر" للتواصل الاجتماعي، إنها اشترت حقوق مسلسل "الهيبة" لتقديمه في نسخة تركية، وغردت: "تم الإعلان عن أحد مشاريع شركة "القمر" القادمة، وقد حصلت على حقوق المسلسل التلفزيوني اللبناني "الهيبة".

Ay Yapım’ın gelecek projelerinden biri belli oldu, Lübnan dizisi Al Hayba’nın haklarını Ay Yapım aldı. — Televizyon Dünyası (@TvDunyasii) October 18, 2021



واشترت الشركة التركية حقوق المسلسل من شركة "الصباح إخوان"، بحسب صحيفة "النهار" اللبنانية.

ورشح بعض مستخدمي "السوشيال ميديا" النجم التركي، كيفانش تاتليتوغ، بطل المسلسل الذائع الصيت في الوطن العربي "نور" وكذلك مسلسل "عودة مهند"، لتجسيد دور بطل المسلسل "جبل شيخ الجبل"، والذي يلعب دوره تيم حسن.

وكانت شركة "صباح إخوان" المنتجة للجزء الخامس من مسلسل "الهيبة" طرحت، الشهر الماضي، إعلانه الترويجي.

وأكد المنتج صادق صباح لمتابعيه على "تويتر" أن "تيم حسن يختتم "الهيبة" كما لم ترونه من قبل".



​وبدأ عرض "الهيبة" الجزء الخامس، أمس الأحد الموافق 17 أكتوبر/ تشرين الأول الجاري، على شاشة فضائية "إم بي سي 1" ومنصة "شاهد" الرقمية السعودية.