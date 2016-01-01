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الخارجية التركية تستدعي سفراء 10 دول بينها الولايات المتحدة وفرنسا وألمانيا

الثلاثاء 19 أكتوبر 2021 12:57 ص / بتوقيت القدس +2GMT
الخارجية التركية تستدعي سفراء 10 دول بينها الولايات المتحدة وفرنسا وألمانيا



أنقرة/سما/

استدعت وزارة الخارجية التركية، مساء اليوم الاثنين، سفراء 10 دول لدى أنقرة بينها الولايات المتحدة وفرنسا وألمانيا بسبب بيان أصدرتها سابقا حول اعتقال رجل الأعمال، عثمان كافالا.


ونقلت وكالة "الأناضول" المقربة من الحكومة أن الخارجية التركية استدعت سفراء الولايات المتحدة وفرنسا وألمانيا والدنمرك والنرويج وهولندا والسويد وفنلندا وكندا ونيوزلندا احتجاجا على مواقفها من اعتقال كافالا بتهم تتعلق بالإرهاب.

ودعت الدول الـ10، الاثنين، السلطات التركية إلى الإفراج عن كافالا، معتبرة أن اعتقاله "يلقي بظلالة على احترام الديمقراطية".

وسجنت السلطات التركية كافلا لـ4 سنوات دون إصدار حكم إدانة بحقه متهمة إياه بدعم "التنظيم الإرهابي" للداعية والمعارض التركي، فتح الله غولن، الذي يقيم في الولايات المتحدة وتقول أنقرة إنه يقف وراء محاولة الانقلاب في تركيا ليلة 15 إلى 16 يوليو 2016.  

ويأتي هذا الإجراء في تناقض مع مطالبة المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان بالإفراج عنه.

#الخارجية التركية #الولايات المتحدة الأمريكية #ألمانيا #فرنسا

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