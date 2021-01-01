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بعد مهاجمتها عدة مرات… منع حافلات المستوطنين من الوصول إلى حائط البراق

الإثنين 18 أكتوبر 2021 10:11 م / بتوقيت القدس +2GMT
بعد مهاجمتها عدة مرات… منع حافلات المستوطنين من الوصول إلى حائط البراق



القدس المحتلة /سما/

قالت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية، إن شركة "إيجد" الإسرائيلية للحافلات، أصبحت تمتنع عن الوصول ونقل المستوطنين إلى حائط البراق.

وأوضحت الصحيفة أن هذا المنع جاء بسبب المواجهات في باب العامود التي تتكرر بشكل يومي.

وأشارت الصحيفة العبرية، إلى أن الشركة الإسرائيلية تقول بأن شرطة الاحتلال هي من أعطتها الأوامر بمنع الوصول إلى باب العامود ثم إلى حائط البراق المحاذي للمسجد الأقصى، في الوقت الذي نفت فيه الشرطة هذه الادعاءات.

وقال المتحدث باسم شركة "إيجد"، إن حافلات الشركة تتعرض بشكل يومي خلال الأسابيع الماضية لهجمات من قبل الفلسطينيين.

 وأضاف أن الشبان الفلسطينيين يقومون برشق الحافلات بالحجارة بشكل كثيف عند وصولها إلى باب العامود، وهذا ما يعرض حياة الركاب للخطر.

وأوضح المتحدث باسم الشركة الإسرائيلية، أن وزارة المواصلات لدى الاحتلال قدمت لشرطة الاحتلال توصية بتأمين طريق بديل عن باب العامود حتى لا تضطر الحافلات المتجهة نحو حائط البراق من المرور بالمكان.

#اسرائيل #حائط البراق #مستوطنون

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