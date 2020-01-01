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الصحة الإسرائيلية: وفيات كورونا ترتفع لـ8,010 ونسبة الفحوصات الموجبة 1.45%

الإثنين 18 أكتوبر 2021 10:03 م / بتوقيت القدس +2GMT
الصحة الإسرائيلية: وفيات كورونا ترتفع لـ8,010 ونسبة الفحوصات الموجبة 1.45%



القدس المحتلة /سما/

أظهرت المعطيات الصادرة عن وزارة الصحة الإسرائيلية، مساء الإثنين، تسجيل 11 حالة وفاة جديدة من جراء الإصابة بفيروس كورونا المستجد منذ منتصف الليلة الماضية، لترتفع الحصيلة الإجمالية للوفيات المسجلة منذ بدء انتشار الجائحة إلى 8,010.

ووفقا للمعطيات، سجلت وزارة الصحة الإسرائيلية أمس، الأحد، 7 حالات وفاة بفيروس كورونا، فيما سجلت 6 حالات جديدة، الإثنين. وأظهرت المعطيات أن 11 من المتوفين في اليومين الماضيين لم يتلقوا التطعيم باللقاح المضاد لكورونا، واثنين لم يتلقوا جرعة التعزيز الثالثة.

وبينت المعطيات تشخيص 1,004 إصابات جديدة بكورونا منذ منتصف الليلة الماضية، في حين شُخصت 1,209 إصابات بالفيروس أمس، الأحج، إثر إجراء 83,731 فحصا لتشخيص الإصابة بكورونا، لتنخفض بذلك نسبة الفحوصات الموجبة إلى 1.45%.

ويرقد في المستشفيات الإسرائيلية 495 مريضا بكورونا؛ في حين انخفض عدد الحالات الخطيرة إلى 357.

وبيّنت المطيات أن 168 حالة تخضع لتنفس اصطناعي. فيما وُصِفت 188 حالة بـ"الحرجة"، وأشارت المعطيات إلى أن 50 إصابة حالتها "متوسطة"، و88 بحالة "طفيفة".

ووفقا للمعطيات الرسمية، انخفضت حصيلة الإصابات النشطة إلى 17,536، في حين وصل عدد الإصابات المسجلة منذ بدء انتشار الجائحة في آذار/ مارس 2020 إلى مليون و317 آلاف و650 حالة.

ولفتت الوزارة إلى أن عدد الأشخاص الذين تلقوا التطعيم بالجرعة الثالثة من اللقاح المضاد لفيروس كورونا بلغ ثلاثة ملايين و848 ألفا و423.

في حين وصل عدد الأشخاص الذين تلقوا التطعيم بجرعتي اللقاح إلى خمسة ملايين و701 ألف و396، في حين بلغ عدد متلقي الجرعة الأولى ستة ملايين و205 آلاف و506 حالات.

#الصحة الإسرائيلية #فيروس كورونا #اسرائيل #اصابات كورونا

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