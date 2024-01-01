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"التعاون الإسلامي": نأمل نجاح المحادثات الإيرانية السعودية وعودة تمثيل طهران لديها

الإثنين 18 أكتوبر 2021 09:46 م / بتوقيت القدس +2GMT
"التعاون الإسلامي": نأمل نجاح المحادثات الإيرانية السعودية وعودة تمثيل طهران لديها



جدة /سما/

أمل الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي، يوسف العثيمين، في استمرار المحادثات الإيرانية السعودية كوسيلةٍ لإعادة فتح تمثيل إيران لدى منظمة التعاون الإسلامي في جدة.

يذكر أنّ وزارة الخارجية الإيرانية أعلنت، اليوم، أنّ "المحادثات مع السعودية مستمرة، وأن هناك ملفات مهمة مطروحة على طاولة الحوار".

وخلال اتصالٍ هاتفي، شكر وزير الخارجية الإيراني، حسين أمير عبد اللهيان، الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي، يوسف العثيمن، لمساعدة الأمانة في تسهيلِ عملية إعادة تمثيل إيران لدى المنظمة.

وشدد أمير عبد اللهيان خلال الاتصال على "دعم إيران للدور الفعّال لمنظمة التعاون الإسلامي، وخاصة أمينها العام في أفغانستان"، مؤكداً أنّ "هدف داعـش من الأعمال الإرهابية الأخيرة هو تقسيم الدين في أفغانستان".

كما دعا أمير عبد اللهيان، الأمين العام وأعضاء منظمة التعاون الإسلامي، إلى "إدانة الأعمال الإرهابية والإجرامية الأخيرة لتنظيم "داعش" وهجومه الوحشي على المصلين في مسجدين في قندوز وقندهار".

من جهته، أكّد العثيمن أنّ "المنظمة لا تفرّق بين الأديان الإسلامية وكل المسلمين لهم نفس الحقوق، ولا يجوز استهداف المسلمين أو أي أشخاص آخرين من ديانات أخرى بهجمات إرهابية".

وشدد على أن "تكون الحكومة الأفغانية الجديدة شاملة، بالإضافة إلى احترام حقوق الإنسان وحقوق المرأة، وضرورة ضمان عدم تحول أفغانستان إلى ملاذ للجماعات الإرهابية".             "الميادين"

#منظمة التعاون الإسلامي #يوسف العثيمين #المحادثات الإيرانية السعودية #ايران #السعودية

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