ابو مجاهد: صفقة وفاء الأحرار شكلت مفصلا هاما ونقلة نوعية في تاريخ المقاومة

غزة /سما/

قال مدير المكتب الإعلامي للجان المقاومة في فلسطين"محمد البريم" أبو مجاهد"، إن صفقة وفاء الأحرار شكلت مفصلا هاما ونقلة نوعية في تاريخ المقاومة الفلسطينية وأثبتت بالدليل القاطع ان إرادة وعزيمة الفلسطيني المقاوم أقوى من الجبروت الصهيوني.

وأوضح ابو مجاهد في تصريح صحفي، أن صفقة وفاء الاحرار ستظل محفورة في ذاكرة شعبنا الفلسطيني وكل احرار وشرفاء الامة والعالم كمحطة من محطات النصر المؤزر على كيان العدو الصهيوني.

وأشار الى أن صفقة وفاء الأحرار هي الأولى في تاريخ شعبنا الفلسطيني المقاوم يتم أسر جندي صهيوني على أرض فلسطينية تحتفظ به على مدى أكثر من خمس سنوات خاضت خلالها المقاومة صراع عقول وأدمغة واثبتت تفوقها على العدو الصهيوني .

وبين أنه في صفقة وفاء الاحرار تجلى ابداع المفاوض الفلسطيني المقاوم واصراره وعزيمته الجبارة وارادته الفولاذية والتي أثبتت تفوقها على العدو الصهيوني المجرم في اسقاط كافة خطوط العدو الحمراء .

ونوه الى أن صفقة وفاء الاحرار المباركة حققت اختراقا مهما واسست لمرحلة جديدة عنوانها لا نصر ولا حرية بدون تضحيات ومقاومة، لافتا الى أن صفقة وفاء الاحرار ستسجل في صفحات العز والمجد والنصر في تاريخ شعبنا والامة كلها .

ولفت الى أن نجاح "عملية الوهم المتبدد "ومن بعدها صفقة وفاء الأحرار المشرفة" شكلت حافزا كبيرا وقويا لقيادة المقاومة وفصائلها الفاعلة لتكرار هذا الانجاز من جديد.

وأكد أن صفقة وفاء الاحرار ومن قبلها عملية الوهم المتبدد ونجاح المقاومة باخفاء الجندي الصهيوني"شاليط" لاكثر من خمس سنوات خاضت خلالها المقاومة الفلسطينية صراع ادمغة وعقول اثبتت من خلالها ضعف وهشاشة المنظومة الصهيونية الامنية والاستخباراتية امام المقاومة وقيادتها .

وتوجه أبو مجاهد، بتحية اجلال واعتزاز لكل الشهداء الابطال الذين ارتقوا في معركة الوهم المتبدد وفي مقدمتهم الشهيدين البطلين" حامد الرنتيسي ومحمد فروانة" والقادة العظماء الذين اشرفوا على عملية الاسر وعلى صفقة وفاء الاحرار وعلى راسهم القائد الكبير" احمد الجعبري" والامين العام للجان المقاومة" الشهيد كمال النيرب" والقائد العام "لالوية الناصر"" الشهيد عماد حماد "والشهداء القادة الابطال" رائد العطار"" ومحمد ابوشمالة ""وهشام ابونصيرة" "وأشرف المعشر" "وخالد المصري" وكل الشهداء الاطهار الذين ضحوا بحياتهم من اجل حرية الاسرى الابطال .

كما توجه، بالتحية لاسيراتنا واسرانا الابطال في سجون العدو الصهيوني وزنازينه الفاشية وفي مقدمتهم اسرانا البواسل المضربين عن الطعام والاسرى ابطال نفق الحرية واسرى حركة الجهاد الاسلامي الذين يواجهون تنكيل وتعذيب العدو الصهيوني بهم بامعائهم الخاوية وارادتهم الصلبة .

وختم أبو مجاهد تصريحاته بالقول: إن "الوية الناصر صلاح الدين" ستبقى على عهدها ووعدها لكافة اسيراتنا واسرانا البواسل بان تبقى حريتهم وكسر قيدهم على سلم اولوياتنا و على راس مهام مقاتلينا ومجاهدينا و عملية الوهم المتبدد وصفقة وفاء الأحرار لن تكون الاخيرة مهما غلت التضحيات.