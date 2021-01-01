  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

الاحتلال يبعد مدير مدرسة “المالح” لمدة 10 أيام عن المدرسة

الإثنين 18 أكتوبر 2021 08:38 م / بتوقيت القدس +2GMT
الاحتلال يبعد مدير مدرسة “المالح” لمدة 10 أيام عن المدرسة



الاغوار /سما/

 أبعدت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الإثنين، مدير مدرسة المالح في الأغوار الشمالية لمدة عشرة أيام عن المدرسة.

وأفاد مسؤول ملف الأغوار بمحافظة طوباس والأغوار الشمالية معتز بشارات، بأن سلطات الاحتلال أجبرت مدير المدرسة جعفر رافع فقها، على التوقيع على قرار يقضي بإبعاده عن المدرسه لمدة عشرة أيام، بعد استدعائه واستجوابه لمدة خمس ساعات، علمًا أن شرطة الاحتلال سلمته أمس الأحد، بلاغًا بضرورة مراجعتها اليوم.

يذكر أن قوات الاحتلال أخطرت مدرسة المالح بالهدم والإزالة عدة مرات خلال العام المنصرم والعام الحالي، وآخر الإخطارات كانت خلال شهر أيلول/ سبتمبر الماضي.

#سلطات الاحتلال #مدرسة المالح #قرار ابعاد

الأكثر قراءة اليوم

فيديو وصور : حفلات ليلية وبكيني على شواطئ مدينة جدة السعودية

خبير عسكري مصري يعلق على خروج الدبابة "ميركافا" الإسرائيلية من الخدمة

صورة: كتائب "القسام" تنشر رسالة للأسرى داخل سجون الاحتلال وهذا ما جاء فيها ..

أبو تريكة ينسحب من أستوديو "بي إن سبورت".. لن أكرر نفس الخطأ

تقدير إسرائيلي : حماس تريد إدخال القدس في صفقة التبادل

العمادي ونائبه يصلان قطاع غزة

إسرائيل: نتوقع استهدافنا بألفي صاروخ يوميا في حال اندلاع نزاع مسلح مع "حزب الله"

الأخبار الرئيسية

جزر القمر

إسرائيل تجري اتصالات مع جزر القمر لإقامة علاقات دبلوماسية.. وفريج: 4 دول قد تنضم للتطبيع

السنوار

غزة: تفاصيل اجتماع السفير العمادي مع وفد قيادة حماس برئاسة السنوار..

مجلس الوزراء يتخذ عدة قرارات مهمة.. إليك تفاصيلها

مجلس الوزراء يقرر بدء العمل بالتوقيت الشتوي اعتباراً من منتصف ليلة 29 أكتوبر

الاردن

معاريف: اليمين الإسرائيلي يجدد طرح "خيار الأردن" للحل مع الفلسطينيين

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية