الاحتلال يبعد مدير مدرسة “المالح” لمدة 10 أيام عن المدرسة

الاغوار /سما/

أبعدت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الإثنين، مدير مدرسة المالح في الأغوار الشمالية لمدة عشرة أيام عن المدرسة.

وأفاد مسؤول ملف الأغوار بمحافظة طوباس والأغوار الشمالية معتز بشارات، بأن سلطات الاحتلال أجبرت مدير المدرسة جعفر رافع فقها، على التوقيع على قرار يقضي بإبعاده عن المدرسه لمدة عشرة أيام، بعد استدعائه واستجوابه لمدة خمس ساعات، علمًا أن شرطة الاحتلال سلمته أمس الأحد، بلاغًا بضرورة مراجعتها اليوم.

يذكر أن قوات الاحتلال أخطرت مدرسة المالح بالهدم والإزالة عدة مرات خلال العام المنصرم والعام الحالي، وآخر الإخطارات كانت خلال شهر أيلول/ سبتمبر الماضي.