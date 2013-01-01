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ترتيبات أميركية لتوقيع السودان.. إسرائيل تجري اتصالات مع جزر القمر لإقامة علاقات دبلوماسية

الإثنين 18 أكتوبر 2021 08:32 م / بتوقيت القدس +2GMT
ترتيبات أميركية لتوقيع السودان.. إسرائيل تجري اتصالات مع جزر القمر لإقامة علاقات دبلوماسية



القدس المحتلة /سما/

 ذكر موقع واي نت العبري، اليوم الاثنين، أن وزارة الخارجية الإسرائيلية تعمل على إقامة علاقات دبلوماسية مع جزر القمر، إحدى الدول الإسلامية الواقعة قبالة سواحل شرق أفريقيا.

وبحسب الموقع، فإن جزر القمر وهي عضو في جامعة الدول العربية، ومنظمة التعاون الإسلامي، في حال نجحت الاتصالات الجارية ستكون خامس دولة إسلامية تطبع علاقاتها مع إسرائيل بعد الإمارات والبحرين والسودان والمغرب.

وأشار إلى أنه في عام 1994 بعد توقيع اتفاقيات أوسلو، تفاوضت إسرائيل وجزر القمر على إقامة علاقات دبلوماسية بينهما، لكن بعد ضغوط إيرانية تراجعت الدولة الجزرية عن ذلك.

وفي عام 2013 رفعت جزر القمر دعوى قضائية ضد إسرائيل أمام الجنائية الدولية بسبب الاستيلاء على السفينة التركية مرمرة والتي أبحرت إلى غزة وهي ترفع علم جزر القمر، إلا أن المدعي العام رفض الدعوى حينها، قبل أن تقدم استئنافًا بدعم تركي وتم قبولها ثم أمرت المدعية المحكمة بإعادة النظر فيها.

وفي سياق متصل، تجري الولايات المتحدة محادثات مع السودان بهدف تنظيم حفل توقيع في واشنطن الشهر المقبل لتطبيع العلاقات مع إسرائيل بشكل رسمي. كما ذكر الموقع ذاته.

#الخارجية الاسرائيلية #التطبيع مع اسرائيل #اسرائيل #جزر القمر #الدول الاسلامية

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