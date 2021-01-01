المحررة أبو كميل تصل الخليل ووعودات بإصدار تصريح لها لدخول غزة

غزة /سما/

وصلت الأسيرة المحررة نسرين أبو كميل، اليوم الاثنين، إلى مدينة الخليل، للبقاء فيها بعد أن حرمها الاحتلال من دخول قطاع غزة بحجة أنها لا تملك تصريحًا لذلك.

واستقبلن أسيرات محررات، المحررة أبو كميل في منازلهن، لحين السماح لها من قبل سلطات الاحتلال بالدخول لغزة.

وقالت أبو كميل، إنها توجهت إلى الخليل بعد وعودات من الاحتلال بإصدار تصريح لها بدخول غزة خلال أيام، مشيرةً إلى أنه تم إبلاغها من سلطات الاحتلال بأن التصريح قيد الفحص.

وأضافت في تصريحات لإذاعة القدس المحلية بغزة، إن الفرحة لا زالت منقوصة بوجود أسيرات داخل السجون، مشيرةً إلى أن الآمال معلقة على صفقة تبادل جديدة.

وأشارت إلى أن هناك أسيرات في سجن الدامون دخلن في إضراب عن الطعام نصرة للأسرى المضربين، مشيرةً إلى أن الأسيرات مصممات على المشاركة في معركة الأمعاء الخاوية كرد جميل للأسرى الذين يناصرون الأسيرات عندما يتعرضن لانتهاكات من مصلحة السجون.