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إسرائيل والإمارات تتقدمان نحو الإعلان عن منطقة تجارة حرة

الإثنين 18 أكتوبر 2021 08:14 م / بتوقيت القدس +2GMT
إسرائيل والإمارات تتقدمان نحو الإعلان عن منطقة تجارة حرة



القدس المحتلة /سما/

كشف السفير الإسرائيلي في دولة الإمارات، أمير حايك، أن اتفاقية تجارة حرة من المحتمل أن توقع بين البلدين في وقت قريب.

وقال حايك خلال مؤتمر beyond business الذي ينظمه بنك "هبوعليم" الإسرائيلي في أبو ظبي: "أنا فخور جدا بالشرف بأن أكون السفير الإسرائيلي الأول لدى دولة الإمارات، اتفاقية السلام تشكل ركيزة هامة لكلا البلدين ولكل المنطقة، هدفنا هو توسيع اتفاق السلام والشراكة العميقة والعلاقة القوية بين الأشخاص، هذا ما يجب علينا فعله". 

واتفاقية التجارة الحرة ستتيح التجارة بين إسرائيل والإمارات بدون رسوم جمركية، وبالتالي زيادة حجم التجارة في كلا الاتجاهين، وتوجه حايك إلى وزير التجارة الإماراتي ثاني أحمد الزيودي، قائلا: "آخذ ذلك على عاتقي الوزير المحترم وأنا متأكد من أنك ستبذل أقصى جهودك بإنهاء نص اتفاقية تجارة حرة مستقبلية بأسرع وقت ممكن". 

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