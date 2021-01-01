  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

السنوار يستعرض مستجدات تفاهمات التهدئة

غزة: تفاصيل اجتماع السفير العمادي مع وفد قيادة حماس برئاسة السنوار..

الإثنين 18 أكتوبر 2021 07:35 م / بتوقيت القدس +2GMT
غزة: تفاصيل اجتماع السفير العمادي مع وفد قيادة حماس برئاسة السنوار..



غزة /سما/

التقى السفير محمد العمادي، رئيس اللجنة القطرية لإعادة إعمار غزة، قيادة حركة حماس في قطاع غزة برئاسة  يحيى السنوار، اليوم الاثنين.

وناقش السفير العمادي مع وفد الحركة الأوضاع السياسية الراهنة وتطورات الأوضاع على الساحة الفلسطينية، معربا عن أمله الكبير في تحقيق الاستقرار في الأراضي الفلسطينية كافة.

وشدد السفير العمادي على أن دولة قطر تبذل جهوداً كبيرة مع كل الأطراف لضمان تثبيت وقف إطلاق النار وعدم تجدد التصعيد، مؤكدا حرص قطر على مواصلة تقديم الدعم للفلسطينيين على كافة الأصعدة وبالتعاون مع مختلف الجهات.

من جهته استعرض يحيى السنوار آخر مستجدات الحوارات الأخيرة مع الجانب المصري والأطراف الأخرى بشأن تثبيت وقف إطلاق النار ورفع الحصار عن سكان قطاع غزة، والتداعيات الخطيرة لاستمرار تشديد الحصار على السكان، مشددا على تمسك كافة القوى الوطنية بضرورة تنفيذ التفاهمات وفتح المعابر وتقديم التسهيلات اللازمة على كل المستويات.

وأعرب السنوار عن شكره لدولة قطر ممثلة بأميرها سمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، على مواقفها الثابتة ودعمها السخي والمتواصل للشعب الفلسطيني، وتنفيذها للعديد من المشاريع الحيوية والهامة في كافة القطاعات وأهمها مشاريع إعادة الإعمار والأبنية والطرق والبنية التحتية والكهرباء والمساعدات الإنسانية وغيرها.

#السفير العمادي #محمد العمادي #قطر #اللجنة القطرية لاعمار غزة #يحيي السنوار #حركة حماس #قطاع غزة #وقف اطلاق النار #تفاهمات التهدئة #صفقة تبادل الأسرى

الأكثر قراءة اليوم

فيديو وصور : حفلات ليلية وبكيني على شواطئ مدينة جدة السعودية

خبير عسكري مصري يعلق على خروج الدبابة "ميركافا" الإسرائيلية من الخدمة

صورة: كتائب "القسام" تنشر رسالة للأسرى داخل سجون الاحتلال وهذا ما جاء فيها ..

أبو تريكة ينسحب من أستوديو "بي إن سبورت".. لن أكرر نفس الخطأ

تقدير إسرائيلي : حماس تريد إدخال القدس في صفقة التبادل

العمادي ونائبه يصلان قطاع غزة

إسرائيل: نتوقع استهدافنا بألفي صاروخ يوميا في حال اندلاع نزاع مسلح مع "حزب الله"

الأخبار الرئيسية

مجلس الوزراء يتخذ عدة قرارات مهمة.. إليك تفاصيلها

مجلس الوزراء يقرر بدء العمل بالتوقيت الشتوي اعتباراً من منتصف ليلة 29 أكتوبر

الاردن

معاريف: اليمين الإسرائيلي يجدد طرح "خيار الأردن" للحل مع الفلسطينيين

حماس تتحدث عن صفقة التبادل.. وتحذر اسرائيل: الأسرى خط أحمر قد يشعل المنطقة بأسرها

5 وفيات و709 إصابات جديدة بكورونا و390 حالة تعافٍ في فلسطين

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية